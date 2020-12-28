Обновление MIUI 12 "ломает" смартфоны Redmi Note 8 Pro
Пользователи с нетерпением ждут обновления прошивки на своих смартфонах, ведь оно, обычно, приносит новый функционал. Однако, обновления к MIUI 12 выводят из строя некоторые смартфоны Redmi Note 8 Pro.
Добавим, что практически всегда обновление прошивки MIUI проходит практически без нареканий пользователей. Однако, некоторые владельцы смартфона Redmi Note 8 Pro заметили, что после установки обновления их девайсы перестали функционировать, сообщает Notebookcheck.
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Детали
Речь идет об обновлении MIUI 12 под номером V12.0.3.0.QGGEUXM. И пострадали, по большей части, владельцы Redmi Note 8 Pro в Европе.
Как говорят владельцы, после обновления смартфоны переходят в режим циклической перезагрузки. При этом такие сообщения не единичны.
Redmi Note 8 Pro перестали работать после обновления: видео
Что делать
Эксперты советуют владельцам Redmi Note 8 Pro пока подождать с установкой MIUI 12 под номером V12.0.3.0.QGGEUXM. Лучше повременить с установкой и дождаться свежей версии, которая исключает вероятность поломки устройства.
Напомним, MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 10. Оболочка получила обновленный интерфейс, новую анимацию и улучшенную темную тему. Также обновление коснулось и безопасности, улучшили и фирменные программы.
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