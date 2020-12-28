Пользователи с нетерпением ждут обновления прошивки на своих смартфонах, ведь оно, обычно, приносит новый функционал. Однако, обновления к MIUI 12 выводят из строя некоторые смартфоны Redmi Note 8 Pro.

Добавим, что практически всегда обновление прошивки MIUI проходит практически без нареканий пользователей. Однако, некоторые владельцы смартфона Redmi Note 8 Pro заметили, что после установки обновления их девайсы перестали функционировать, сообщает Notebookcheck.

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Детали

Речь идет об обновлении MIUI 12 под номером V12.0.3.0.QGGEUXM. И пострадали, по большей части, владельцы Redmi Note 8 Pro в Европе.

Как говорят владельцы, после обновления смартфоны переходят в режим циклической перезагрузки. При этом такие сообщения не единичны.

Redmi Note 8 Pro перестали работать после обновления: видео

Что делать

Эксперты советуют владельцам Redmi Note 8 Pro пока подождать с установкой MIUI 12 под номером V12.0.3.0.QGGEUXM. Лучше повременить с установкой и дождаться свежей версии, которая исключает вероятность поломки устройства.

Напомним, MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 10. Оболочка получила обновленный интерфейс, новую анимацию и улучшенную темную тему. Также обновление коснулось и безопасности, улучшили и фирменные программы.