Компания Microsoft выпустила крупное обновление для фирменного браузера Edge на основе Chromium. Новая версия браузера получила ряд нововведений. Среди новых возможностей – поддержка большого количества тем оформления, улучшена синхронизация истории и вкладок между устройствами, а также генератор надежных паролей и другие функции, призванные улучшить пользовательский опыт и конфиденциальность.

Обновление принесло в Edge немало полезных функций для пользователей, которые выведут опыт эксплуатации браузера на новый уровень, сообщает 24 канал.

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Новые возможности Windows Edge

Новая функция "Спящие вкладки" повышает производительность браузера, а модифицированный менеджер паролей позволит сгенерировать сложную комбинацию и сообщит пользователям, если учетные данные, которые они сохранили с помощью автозаполнения, были скомпрометированы.

В Edge 88 также была доработана поддержка синхронизации вкладок и истории, которая упрощает пользователю просмотр веб-страниц в Edge на разных ПК под управлением Windows, Mac и смартфонах.

Еще одним новшеством в Edge 88 стала функция быстрого поиска на боковой панели, позволяющая находить необходимые сайты, не покидая текущую страницу.

Короткий ролик демонстрирует новые функции Edge 88, видео:

Кроме того, в браузере появилась возможность видеть входящие электронные письма прямо на странице новой вкладки, что избавляет пользователя от необходимости заходить в свой почтовый ящик. Также в Edge 88 появилась возможность легко удалять файлы cookie сторонних сайтов, но оставлять их для часто посещаемых ресурсов. Избежать появления персонализированной рекламы, основанной на истории просмотров, поможет режим InPrivate.

На страже конфиденциальности пользователя также будет стоять новый протокол DNS, что обеспечивает выполнение поисковых запросов через HTTPS-соединение, что защищает от модификации или перехвата адреса злоумышленниками. Обновленная версия браузера, по заверению Microsoft, уже начала распространяться по стабильному каналу и вскоре будет доступна всем пользователям совместимых сборок Windows.