Компания Google выпустила свежее обновление для смартфона Pixel 4a 5G, который был запущен в прошлом году. Однако вместе с новыми функциями смартфон получил проблемы.

После обновления у пользователей Pixel 4a 5G начались проблемы с сенсорным экраном. Владельцы смартфонов утверждают, что экран просто не реагирует на нажатия в разных сценариях, пишет Gizmochina.

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Детали

Проблемы начали появляться после того, как Google выпустила декабрьский патч системы безопасности Android. При этом к выходу последнего обновления владельцы таких проблем не замечали.

Пользователи говорят, что касания на экране не регистрируются, особенно по краям. Поэтому нужно нажать несколько раз, чтобы функция сработала. Кроме проблем с навигацией, пользователи сталкиваются с проблемами при использовании полноэкранных приложений.

Как исправить ситуацию

Пока что единственный способ избавиться от проблемы просто откатить систему до ноябрьского обновления безопасности. Google пока не комментирует эту ситуацию.