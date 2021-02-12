На прошлой неделе компания Samsung выпустила свежее обновление программного обеспечения для флагманской линейки Galaxy S21. Оно содержит февральский апдейт безопасности Android.

Однако, кроме улучшения безопасности, обновление принесло и ухудшение энергоэффективности.

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Что пошло не так

Так, уже многие владельцы Galaxy S21 жалуются на одну и ту же проблему – очень быстрая разрядка аккумулятора. Все жалобы происходят после обновления и касающихся международных версий флагманов на основе фирменной однокристальной системы Exynos.

Как сказано в отзывах, причиной уменьшения аккумулятора может оказаться проблема с подключением к сотовой сети, пользователи отмечают, что расход заряда аккумулятора нормализуется в "режиме самолета".

В среднем смартфоны теряют заряд на 6-7% в час, а избежать этого можно начав пользоваться только Wi-Fi вместо сотовой связи.

Больше всего жалуются пользователи Galaxy S21 и, особенно, Galaxy S21+, в то время как жалобы на Galaxy S21 Ultra встречаются заметно реже.

Реакция Samsung

В Samsung уже подтвердили, что компания осведомлена о проблеме с быстрой разрядкой и работает над ее исправлением в обновлении ПО.