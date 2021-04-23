Одним из наиболее заметных среди них станет новый главный экран на iPad, который даст возможность размещать виджеты в любом месте, как в iOS 14 на iPhone.

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Что еще известно об iOS 15

Как говорят источники, Apple намерена обновить способ взаимодействия пользователей с уведомлениями. Также компания предложит переработанный домашний экран на iPad, обновленный экран блокировки и дополнительные меры защиты конфиденциальности.

Будет улучшена и система уведомлений на iPhone и iPad, что позволит настроить, будет ли устройство издавать звук в зависимости от статуса. Для этого будет меню на экране блокировки и в Центре управления.

В зависимости от статуса устройства, появится возможность отправлять автоматические ответы. Сейчас такая функция тоже есть, но сфера ее применения ограничена.

В iOS 15 будут усилены средства контроля по соблюдению приватности пользователя. Система сообщит пользователю, если определенное приложение тайно собирает данные в фоновом режиме.

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По слухам, Apple намерена существенно обновить приложение iMessage, превратив его в социальную сеть.