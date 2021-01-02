31 декабря 2020 компания Adobe прекратила поддержку Flash Player. Microsoft не оставались в стороне и уже подготовила специальный патч для Windows 10 под названием "Обновление для удаления Adobe Flash Player", после установки которого мультимедийная платформа Adobe будет полностью убрана из ОС.

Сейчас патч является опциональным и доступен через каталог обновлений. Это означает, что обновление для удаления Flash Player не распространяется принудительно и пользователям необходимо самостоятельно найти и установить его, пишет windows latest.

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Что известно

Источник сообщает, что этот патч в ближайшие несколько недель станет доступен для загрузки через Центр обновления Windows и службу Windows Server Updates Services. Скорее всего, позже он станет частью пакета накопительных обновлений для Windows 10.

Целью этого обновления является удаление Flash Player с Windows 10, но не обошлось без нюансов. Согласно имеющимся данным, патч удаляет Flash Player только с панели управления, убирая все следы его присутствия по программной платформы. Однако обновление не влияет на браузеры и версии Flash Player, которые были загружены и установлены пользователем самостоятельно. Например, обновление Microsoft не будет удаляет версии Flash Player PPAPI и NPAPI, если они были ранее установлены пользователем.

Также известно о планах Microsoft по удалению Flash Player со своего фирменного браузера Edge. Ожидается, что это произойдет после выпуска следующего планового обновления для обозревателя уже в этом месяце.