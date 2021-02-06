Ожидается, что Microsoft выпустит очередное обновление Windows 10 21H1 в мае-июне этого года. Тем временем компания подчеркнула, что прошлогоднее функциональное обновление Windows 10 May 2020 Update наконец готово к "широкому развертыванию". Это означает, что обновление не содержит серьезных ошибок и готово к установке на компьютеры всех пользователей.

С момента выхода в мае прошлого года обновление Windows 10 (2004) было обнаружено и исправлено немало серьезных ошибок, которые вызвали различные проблемы. Чаще всего такие проблемы касались лишь некоторых пользователей, поэтому Microsoft блокировала установку обновлений для определенных конфигураций ПК.

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Работа над обновлением Windows 10

Разработчикам понадобилось несколько месяцев, чтобы решить проблемы совместимости Windows 10 (2004) с определенными конфигурациями ПК, после чего обновление стало доступно всем пользователям. Поскольку на данный момент Windows 10 (2004) уже тестируется более года, нельзя сказать, что Microsoft спешит с его распространением. Кроме того, пользователи более старых версий платформы могут сразу обновиться до актуальной версии.

Также ожидается, что в феврале Microsoft начнется развертывание предыдущих сборок Windows 21H1, следующего крупного обновления ОС, среди участников инсайдерской программы. Несмотря на то, что тестирование Windows 10 21H1 начнется в этом месяце, масштабное распространение обновления начнется не раньше чем в мае-июне этого года.