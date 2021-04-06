Пользователи уже строят теории, как Google это удалось. Кроме всего прочего новый патч принес обновление безопасности для Pixel 5.

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Новые результаты производительности

Редактор издания DER STANDARD Андрес Прощофски написал о выявленных результатах у себя в твиттере.

Оказывается, Pixel 5 теперь показывет гораздо лучшие результаты в 3DMark. Примерно на 30-50 процентов лучше по сравнению с уровнем P5 в марте,

– пишет журналист.

Turns out the Pixel 5 is now getting way better results in 3DMark. Like in 30-50 percent better compared to a P5 w March patch level. Even the results in general benchmarks like PCMark Work are a bit better (even though in this case really only just a bit). 2/ pic.twitter.com/58Ze5qFE6d — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) April 5, 2021

Я никогда не видел подобного ускорения после выпуска устройства. И возникает вопрос: как это возможно?

– продолжает он в следующих публикациях.

К сожалению, измерений в играх пока нет, как и нет объяснения, откуда такой значительный рост производительности. Андрес Прощофски предположил, что Snapdragon 765G, который установлен на Pixel 5, сначала мог работать с пониженной производительностью. А теперь ограничители убрали, позволив процессору работать на полную мощность.

При этом, добавляет он, обычно повышение производительности отзывается увеличенным нагревом и троттлингом (принудительным снижением производительности чипа в результате сильного нагрева). Но в этом случае наблюдается кардинально другая ситуация.

PS: What's even more curious: Usually you would expect the improved benchmark results to result in a reduced reliability. Bc higher performance usually leads to faster throttling due to thermal issues. But in this case I'm seeing the exact opposite. — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) April 5, 2021

Кроме того, в тестах стабильности смартфон теперь получает оценку в 99,5 процента, а не 86,9 процента, которые он набирал раньше. Обе оценки чрезвычайно хорошие, учитывая, что другие производители показывают значительно более низкие оценки. Например, Oneplus 9 Pro получает 55 процентов в этом тесте.

Учитывая, что Pixel 4a 5G основан на той же платформе и получил такое же обновление, вероятно, ситуация касается и его.