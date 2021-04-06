Пользователи уже строят теории, как Google это удалось. Кроме всего прочего новый патч принес обновление безопасности для Pixel 5.
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Новые результаты производительности
Редактор издания DER STANDARD Андрес Прощофски написал о выявленных результатах у себя в твиттере.
Оказывается, Pixel 5 теперь показывет гораздо лучшие результаты в 3DMark. Примерно на 30-50 процентов лучше по сравнению с уровнем P5 в марте,
– пишет журналист.
Я никогда не видел подобного ускорения после выпуска устройства. И возникает вопрос: как это возможно?
– продолжает он в следующих публикациях.
К сожалению, измерений в играх пока нет, как и нет объяснения, откуда такой значительный рост производительности. Андрес Прощофски предположил, что Snapdragon 765G, который установлен на Pixel 5, сначала мог работать с пониженной производительностью. А теперь ограничители убрали, позволив процессору работать на полную мощность.
При этом, добавляет он, обычно повышение производительности отзывается увеличенным нагревом и троттлингом (принудительным снижением производительности чипа в результате сильного нагрева). Но в этом случае наблюдается кардинально другая ситуация.
Кроме того, в тестах стабильности смартфон теперь получает оценку в 99,5 процента, а не 86,9 процента, которые он набирал раньше. Обе оценки чрезвычайно хорошие, учитывая, что другие производители показывают значительно более низкие оценки. Например, Oneplus 9 Pro получает 55 процентов в этом тесте.
Учитывая, что Pixel 4a 5G основан на той же платформе и получил такое же обновление, вероятно, ситуация касается и его.