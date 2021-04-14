Сразу же стоит напомнить, что PS5 получила встроенный высокоскоростной твердотельный накопитель на 825 ГБ, причем пользователю доступно только 667 ГБ полезного пространства (остальное отдается под ОС и другие внутренние системы).

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Это означает, что всего несколько объемных игр нового поколения могут быстро занять все свободное пространство SSD. Sony пыталась облегчить эту проблему, позволив игрокам переносить на внешний HDD и обратно совместимые игры поколения PS4, но до сих пор она не предлагала такого же варианта для игр PS5.

Возможность переноса игр для PS5 на внешний носитель

С апрельским обновлением владельцы PS5 наконец получили возможность переносить игры для консоли нового поколения на сменный носитель, однако, в отличие от игр PS4, Sony не позволяет запускать проекты PS5 с внешнего диска.

Поскольку игры поколения PS5 предназначены для использования преимуществ сверхскоростной SSD консоли, их все равно придется скопировать обратно на основной накопитель консоли, прежде чем появится возможность запускать,

– пояснили в компании.

Вместе с тем, хранение локальной копии данных все еще удобнее и быстрее, чем загрузка и установка игр из интернета.

Все это по-прежнему является временной мерой до тех пор, пока Sony не активирует слот M.2 на PS5, который позволит игрокам расширить скоростное внутреннее хранилище, из которого можно будет запускать игры последнего поколения. Когда это произойдет пока неизвестно, однако авторитетный ресурс Bloomberg, ссылаясь на свои источники, утверждал, что событие произойдет летом.

Новые возможности консоли SpayStation 5

Наряду с новым вариантом хранения данных апрельское обновление также добавляет несколько других ключевых функций в PlayStation 5. Появились удобные варианты быстрого отключения чата на системном уровне. Пользователи могут индивидуально настраивать слишком громкие или тихие плееры.

Sony добавила и возможность поиска внутри библиотеки своих игр, а также скрывать отдельные проекты из общего списка, что должно повысить удобство при достаточно большом количестве игр. Существует и новая функция для разработчиков, которая позволит играм предварительно загружать фиксы, когда консоль находится в режиме покоя, чтобы ускорить процесс обновления.

Кроме этого добавили также:

Share Play между PS4 и PS5.

Запрос на присоединение к сеансу игры. Подборка игровых сессий ваших друзей, к которым вы сможете присоединиться, будет теперь отображаться на консолях PS4 и PS5.

Улучшение меню Game Base.

Масштабирование экрана. Также в меню "Настройки" теперь можно настраивать увеличение экрана в соответствии с вашими предпочтениями.

Новые настройки призов и экрана статистики.

Расширенные настройки HDR. На выбор доступно три опции.

Поддержка 120 Гц на мониторах и телевизорах с разрешением 1080p.

Функция включения телевизора при включении консоли. И переход в режим покоя, когда вы выключаете телевизор.

Новые функции получило также приложение PlayStation App:

Добавление объектов в список пожеланий в PlayStation Store.

Сообщение о выходе в сеть избранных друзей.

Возможность изменения сетевого статуса консоли в любое время через экран настроек PlayStation App.

Исправление дефектов и улучшение производительности.

Среди прочего также обновилось ПО геймпада DualSense, однако деталей насчет этого обновления нет.