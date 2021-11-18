Обновление Google Chrome "сломало" Twitter, Discord и Instagram: как исправить баг
Источник:Bleeping Computer
Одно из западных изданий о технологиях и интернете сообщило о проблемах, которые вызывает очередное обновление Google Chrome. Речь о сбоях в работе некоторых сайтов, например, Twitter и Discord.
Как пишет источник, после установки версии 96, некоторые ресурсы перестают работать частично или вообще. Среди" жертв " багу есть также Instagram и рендеринг видео.
Интересно Instagram начал банить пользователей и требовать от них видеоселфи для разблокировки
Что происходит с Google Chrome 96
- При попытке загрузить сайт Twitter многие пользователи видят ошибку, которая предупреждает, что "что-то пошло не так", а также рекомендацию перезагрузить страницу.
- Другие пользователи Twitter сообщают, что все GIF-файлы стали черными, изображения исчезли, а видео невозможно воспроизвести. Вместо них Twitter теперь показывает все то же сообщение об ошибке: "что-то пошло не так".
- У других пользователей браузера недоступны отдельные функции Discord и Instagram, а сами ресурсы работают медленнее, чем обычно.
В Google Chrome 96 не работает Twitter / Фото Bleeping Computer
Разработчики уже знают о проблеме. О ней массово пишут в баг-трекере Chromium.
Что делать
Один из пользователей рассказывает, что решить проблему помогает отключение одной из экспериментальных функций. Для этого нужно перейти по ссылке в строке адреса chrome://flags/#cross-origin-embedder-policy-credentialless.
Bleeping Computer отмечает, что упомянутый параметр связан с новой функцией Cross-Origin-Embedder-Policy, которая вошла в состав Chrome 96.
Разработчики, вероятно, выпустят новый патч для исправления ошибки уже в ближайшее время.