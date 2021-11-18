Как пишет источник, после установки версии 96, некоторые ресурсы перестают работать частично или вообще. Среди" жертв " багу есть также Instagram и рендеринг видео.

Интересно Instagram начал банить пользователей и требовать от них видеоселфи для разблокировки

Что происходит с Google Chrome 96

При попытке загрузить сайт Twitter многие пользователи видят ошибку, которая предупреждает, что "что-то пошло не так", а также рекомендацию перезагрузить страницу.

Другие пользователи Twitter сообщают, что все GIF-файлы стали черными, изображения исчезли, а видео невозможно воспроизвести. Вместо них Twitter теперь показывает все то же сообщение об ошибке: "что-то пошло не так".

У других пользователей браузера недоступны отдельные функции Discord и Instagram, а сами ресурсы работают медленнее, чем обычно.



В Google Chrome 96 не работает Twitter / Фото Bleeping Computer

Разработчики уже знают о проблеме. О ней массово пишут в баг-трекере Chromium.

Что делать

Один из пользователей рассказывает, что решить проблему помогает отключение одной из экспериментальных функций. Для этого нужно перейти по ссылке в строке адреса chrome://flags/#cross-origin-embedder-policy-credentialless.

Bleeping Computer отмечает, что упомянутый параметр связан с новой функцией Cross-Origin-Embedder-Policy, которая вошла в состав Chrome 96.

Разработчики, вероятно, выпустят новый патч для исправления ошибки уже в ближайшее время.