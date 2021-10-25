Обновление Android 12 поломало некоторые смартфоны Google Pixel

Традиционно после выхода любого крупного обновления Android или оболочки одного из производителей, СМИ пестрят заголовками о превращенных в "кирпичи" смартфонах. Релиз Android 12 исключением не стал: пользователи жалуются на проблемы со своими гаджетами.

Проблемы появились практически на всех смартфонах Pixel, которые поддерживают новую ОС. Предполагают, что причиной может быть процессор Tenzor, а точнее то, что компания сосредоточила больше сил на оптимизации Pixel 6 и 6 Pro под него, а другим моделям уделила слишком мало внимания. Однако это лишь теория.

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На что жалуются пользователи

Пользователь Pixel 4а по имени Сартак Бхатиа написал: "После обновления моего смартфона до Android 12 некоторые программы постоянно дают сбой, а батарея разряжается ну очень быстро " .

. Однако это еще не самое худшее. В случае других владельцев Pixel смартфоны вообще периодически перестают работать. Так, пользователь смартфона Pixel 5 пожаловался, что после обновления до Android 12 у него постоянно гаснет экран . Он пытался делать полный сброс и восстановление заводских настроек, но проблема повторяется, не давая нормально пользоваться телефоном.

. Он пытался делать полный сброс и восстановление заводских настроек, но проблема повторяется, не давая нормально пользоваться телефоном. Также известно о случае, когда Pixel 4 перестал распознавать биометрию. Сканер отпечатков работает в течение нескольких часов после перезапуска, после чего просто отключается и просит его протереть или почистить. Разблокировать смартфон можно только паролем в виде кода.

Сканер отпечатков работает в течение нескольких часов после перезапуска, после чего просто отключается и просит его протереть или почистить. Разблокировать смартфон можно только паролем в виде кода. Больше всего не повезло одному из владельцев Pixel 3. Его устройство самостоятельно перезагружается без причины. Никакие попытки исправить ситуацию результата не дают.

Пока нет комментариев от Google, но очевидно, что компания будет срочно выпускать обновления.