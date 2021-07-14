Китайские астрономы обнаружили источник гамма-излучения сверхвысокой энергии

Гамма-излучение возникает в результате множества событий: столкновения нейтронных звезд, столкновения нейтронной звезды и черной дыры, во время взрывов гиперновой и в ядрах активных галактик. Солнце в этом плане излучает довольно слабо. Например, телескоп Fermi его почти не видет.

Энергия фотонов гамма-излучения, которые излучает Солнце, в среднем составляет 100 килоэлектронвольт. Астрономы из Китайской академии наук (CAS) сообщают об открытии нового источника гамма-излучения сверхвысокой энергии с энергией излучения 200 ТэВ. Недавно идентифицировано источник получил название LHAASO J0341 + 5258.

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Источник гамма-излучения LHAASO J0341 + 5258 / Фото Phys.org

Что известно о мощном источнике гамма-излучения

Китайские астрономы наблюдали источник с декабря 2019 по ноябрь 2020 года. Наблюдения показали, что LHAASO J0341 + 5258 является протяженным источником излучения. Его угловой размер составляет примерно 0,29 градуса. Гамма-излучение от этого источника достигает значений около 200 ТэВ, что равняется 0,2 петаэлектронвольтам.

Оказалось, что мощный источник излучения позиционно совпадает с известным источником гамма-излучения 4FGL J0340.4 + 5302 с энергией, измеряется в гигаэлектронвольтах. Поэтому исследователи предполагают, что оба источника могут иметь общее происхождение.

Авторы статьи предполагают, что источником гамма-излучения сверхвысоких энергий может быть гало пульсара. Или же это может оказаться так называемая пульсарна ветряная туманность. Проблема заключается в том, что мощного пульсара в этой области не обнаружили.

Ученые продолжают наблюдения, чтобы обнаружить и точно локализовать источник высокоэнергетического гамма-излучения.