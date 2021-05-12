Стремительное освоение космоса толкает земную науку вперед. Однако человечество до сих пор очень ограничено в своих возможностях, поскольку наши организмы не адаптированы к условиям невесомости. Чтобы преодолеть эти преграды, ученым необходимо выяснить, какие именно процессы происходят в мышцах в невесомости.

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Эксперимент

Обычно исследования, изучающие влияние низкой силы притяжения на мышцы, изучали наземную контрольную группу, данные по которой сравнивали с группой, что находится в космосе. Исследователи из Университета Цукубы (Япония) пошли другим путем и сравнили влияние гравитации на мышей, находившихся в одинаковых условиях, в том числе во время запуска в космос и при приземлении.

Две группы грызунов (по шесть штук в каждой) проживали на борту МКС в течение 35 дней.

Первая подвергалась воздействию искусственной гравитации.

Другая группа подвергалась воздействию микрогравитации.

Все мыши выжили после возвращения на Землю.

Команда сравнила влияние различных сред на скелетные мышцы, точнее – на их волокна.

Результаты показали, что искусственная гравитация предотвращает изменения, наблюдаемые у мышей в условиях микрогравитации, включая мышечную атрофию и изменение экспрессии генов.

Кроме того, ученым удалось идентифицировать ген Cang1, который, возможно, играет функциональную роль в атрофии мышечной трубки.