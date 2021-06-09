В Канаде обнаружили древнейшую жидкую воду на Земле – ее возраст 2 миллиарда лет

В 2013 году канадские ученые при исследовании шахты Кидд в Онтарио обнаружили подземный резервуар с жидкой водой. Ее возраст оценили в 1,5 миллиарда лет. Этот рекорд недавно побили новой находкой.

В то время это было рекордом. Однако исследователи были уверены: он не последний. Шахта, в которой делали забор воды, считается самой глубоким из тех, что были вырыты в поисках руды, а не драгоценных камней или металлов, она уходит под землю на более чем 3 километра. Находку сделали на глубине 2,4 километра. А уже через несколько лет ученые сумели пробраться еще глубже.

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Открытие

Последнее открытие геохимиков из Университета Торонто стало сенсацией – на глубине трех километров они нашли пласт подземной воды. Когда его вскрыли, жидкость начала бить струей.

Обычно скорость перемещения таких глубоких подземных вод незначительна, около 1 метра в год, поскольку они со всех сторон сдавлены огромной массой породы. Здесь же из скважины поток выливался со скоростью 2 литра в минуту. Воды оказалось неожиданно много.

Анализ растворенных в воде газов, наподобие гелия и ксенона, позволил определить возраст жидкости – 2 миллиарда лет, она самая старая из известных на Земле. Но куда интереснее, что в ней нашелся сульфат, который не был привнесен извне, а образовался из-за химической реакции воды с минералами. Сульфат является признаком среды, пригодной для жизни микробов. А это значит – глубины нашей планеты могут быть очень густонаселенным местом.

И хотя никаких микробов в этом конкретном водоеме не выявили, само открытие переворачивает представления о жизни на разных планетах. Если в земных глубинах миллиарды лет может существовать пригодная для жизни среда, которая не имеет доступа к солнцу и воздуха, то она может быть и на других планетах. Например, Марс – мертвый снаружи, он может оказаться полным жизни под поверхностью, особенно если там есть гидротермальные источники.