Обнаружены одни из древнейших свидетельств жизни человека в Америке

Два американских континента – это гигантские участки суши на Земле. И мы до сих пор не знаем, когда точно человек пришло туда. Ученым трудно прийти к определенному консенсусу по вопросу датировки заселения, ведь постоянно появляются новые археологические свидетельства, которые подвигают колонизацию Америки на более давнее время.

Считалось, что человек пришел в Северную Америку через так называемую Берингию – это территория современного Берингова пролива, который тысячи лет назад был покрыт льдом. Через этот перешеек люди перешли на новый континент. Но вопрос, когда именно это произошло – спорный. Многие ученые считают, что около 15 – 17 тысяч лет назад. Но все новые находки свидетельствуют, что первые мезоамериканцы заселили новые территории на тысячи лет раньше.

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Отпечатки ног древних американцев / Фото Phys.org

Человек и Америка

Отпечатки ног древних американцев были обнаружены в Национальном парке White Sands в штате Нью-Мексико, США.

Следы были оставлены преимущественно детьми и подростками. Они свидетельствуют о существовании человека в этом регионе в течение как минимум 2 тысяч лет. Геологическая служба США провела датировку и обнаружила, что самые древние отпечатки были оставлены 23 тысячи лет назад.

Кроме человеческих следов, там были обнаружены отпечатки лап мамонта, гигантского ленивца, птиц и древних волков.

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Магнитометрическое исследование отпечатков лап мамонта / Фото Phys.org

Как образовались отпечатки ног

Когда-то на месте парка White Sands существовало озеро. Вероятно, люди и животные оставляли следы во влажной почве, которая со временем окаменела.

Похожий эффект можно найти в Тибете. Но там отпечатки были оставлены, вероятно, нарочно.

Открытие свидетельствует о том, что человек прочно укоренился на юге Северной Америки уже 23 тысячи лет назад.

Найденные отпечатки ног расположены за тысячи километров от Берингова пролива, что намекает нам на то, что человек пришел в Америку еще раньше.