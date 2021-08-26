Обнаружены гравитационные волны, которые намекают на существование темной материи

Темная материя, по мнению ученых, составляет около 85% всей материи Вселенной. Но проблема заключается в том, что ученые никак не могут прямо обнаружить эту загадочную субстанцию. Поэтому оставалось полагаться только на расчеты и косвенные доказательства.

Международная группа ученых, возможно, смогла обнаружить темную материю. Об этом сообщается в их научной работе, которая базируется на обнаруженных в 2019 году гравитационных волнах высокой частоты. Ученые говорят, что этот сигнал мог быть сгенерирован облаком темной материи, которая прошла через детектор.

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Резонатор объемных акустических волн / Фото New Atlas

Гравитационные волны

Гравитационные волны – это искривления пространства времени. Они были предсказаны Альбертом Эйнштейном более века назад. Но открыли их только в 2015 году, используя специальные детекторы под названием LIGO и VIRGO. С тех пор гравитационные волны фиксировались десятки раз.

Проблема в том, что LIGO и VIRGO имеют ограниченную чувствительность к 30 герцам. Поэтому ученые решили вести поиски волн, которые имеют большую частоту.

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Детектор гравитационных волн высокой частоты

Новый детектор гравитационных волн строился в Австралии. У детекторов использовали диск из кристалла кварца, который колеблется на высоких частотах, когда через него проходят акустические волны. Это генерирует электрический заряд, который регистрируется двумя чувствительными пластинами. Затем этот сигнал проходит через сверхпроводящее устройство квантовой интерференции, которое усиливает сигнал, чтобы его мог уловить детектор.

Потом чувствительный детектор помещается внутри нескольких защитных экранов, чтобы предотвратить помехи от внешнего электромагнитного излучения. Кроме этого всю конструкцию сильно охлаждают, доводя температуру почти до "абсолютного нуля".

Имея высокую чувствительность, детектор смог дважды зарегистрировать гравитационные волны высокой частоты – 5 мегагерц.

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Что именно зафиксировал детектор гравитационных волн

Одна из возможных причин появления двух высокочастотных сигналов-темная материя, которая проходит через детектор.

Но существует еще одна теория – волны от первичных черных дыр. Существование этих объектов не доказано. Считается, что это черные дыры, которые образовались сразу после Большого Взрыва. Эти объекты могли стать зародышами сверхмассивных черных дыр.

Поэтому может оказаться, что зафиксированные сигналы могут подтвердить существование одного из двух теоретических объектов – темной материи или первичных черных дыр.

Но ученые пока очень осторожно говорят о возможных открытиях. Может оказаться, что был сигнал от действия заряженных частиц, ошибка в самом детекторе, или любое другое событие. Ученые будут продолжать наблюдение, чтобы быть уверенными в своих открытиях и правильно классифицировать сигналы.