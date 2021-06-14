Обнаружена новая экзопланета с пригодной для изучения атмосферой

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету класса "мининептун" с периодом обращения вокруг красного карлика 24 дня. Важность открытия заключается в возможности для исследования, которую предоставили ученым атмосфера планеты, маленькое солнце, вокруг которого она вращается, и скорость ее удаления от Земли.

Экзопланета TOI-1231 b была обнаружена благодаря фотометрическим данным, полученным космическим телескопом TESS, и последующим наблюдениям с помощью спектрографа в обсерватории Лас-Кампанас в Чили, который ищет экзопланеты по их гравитационным влияниям на ближайшие к ним звезды.

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Красные карлики, или звезды класса М – самые распространенные в Млечном Пути, их в галактике до 70%. Они в разы меньше Солнца, и у них низкий уровень свечения, так что когда перед ними проходит планета, она блокирует большинство света, и ее проще обнаружить. Преимущество планет, вращающихся вокруг красных карликов, в том, что их массу проще рассчитать.

Новая экзопланета с возможностью исследования

Астрономам удалось собрать необходимые данные, чтобы описать звезду TOI-+1231, а также массу и радиус планеты, что позволило предположить, что TOI-+1231 b больше Земли, но меньше Нептуна, хотя по плотности близка к последнему. Атмосфера на планете также газообразная.

Кроме того, несмотря на то, что планета в восемь раз ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, температура на ней похожа на земную – 330 кельвинов (около 57 градусов Цельсия). Это одна из самых холодных экзопланет, известных человечеству, чья атмосфера доступна для исследования.

Низкая плотность планеты указывает на то, что она окружена толстым слоем атмосферы. Но состав и величина атмосферы неизвестны. Она может состоять из водорода, или водорода и гелия, или плотного водяного пара. Каждый из этих вариантов указывает на различное происхождение, которое позволит астрономам понять, как возникают планеты вокруг звезд класса М.

Кроме того, яркость звезды делает ее отличной мишенью для будущих миссий телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб". Первые наблюдения запланированы уже к концу этого месяца.