Обнаружена черная дыра с искривленным диском: что известно о странном объекте

Черные дыры – это загадочные компактные объекты во Вселенной, о которых ходит много слухов. Обнаружить их возможно либо по искривлению света, либо в случае, если черная дыра имеет звезду-компаньона. Но на этот раз астрономам попалась довольно "кривая" черная дыра.

Объект MAXI J1820+070 был обнаружен в 2018 году с помощью рентгеновского телескопа на борту Международной космической станции. Это произошло благодаря мощной вспышке. Оказалось, что это двойная система, которая состоит из звезды и компактного объекта, который позже идентифицировали как черную дыру, что имеет массу около 8 масс Солнца.

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Искривленный диск вокруг черной дыры / фото Phys

Искривленный диск

Черная дыра в двойной системе перетягивает вещество звезды-компаньона к себе. То закручивается вокруг компактного объекта, образуя так называемый аккреционный диск.

Астрономы наблюдали за изменением блеска аккреционного диска почти год. Поскольку MAXI J1820 + 070 является одним из трех самых ярких рентгеновских объектов во Вселенной, то помощь в наблюдениях смогли оказать астрономы-любители, которые являются членами American Association of Variable Star Observers (Американская ассоциация наблюдателей за переменными звездами).

Через три месяца наблюдений астрономы обнаружили необычные изменения в оптической кривой блеска. В то же время в рентгеновском диапазоне ничего не изменилось. В течение 17 часов яркость объекта увеличилась вдвое.

Отбросив некоторые гипотезы, ученые пришли к выводу, что под действием постоянного рентгеновского излучения диск начал деформироваться. Это увеличило площадь, которая была повернута к нам лицом, а не ребром. Также увеличилась площадь, которая освещалась. Это и стало причиной увеличения яркости. Подобные ситуации уже наблюдались в других двойных системах, но там звезда-компаньон была значительно больше.