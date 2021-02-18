Независимый исследователь по цифровой безопасности Патрик Уорлд обнаружил первое в истории вредоносное программное обеспечение, предназначенное для устройств с ARM-процессором Apple M1. С ним работают новые модели MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Вредоносное ПО для Apple M1 называется GoSearch22.app. Изначально его создали для использования в системах Mac на базе x86-совместимых процессоров Intel, однако разработчики вредоносного приложения переписали его код под новую платформу компании Apple.

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Какова цель нового вируса

Исследователь сообщает, что вирус связан с рекламным ПО Pirrit, которое позволяет злоумышленникам показывать больше рекламы на устройствах пользователей, а также собирать данные браузера.

В отчете эксперта сообщается, что антивирусные программы, которые ранее легко определяли вредоносный код программы на компьютерах Mac на базе процессоров Intel, не смогли его обнаружить на системах с чипами Apple M1. Судя по всему, информации о новой версии еще нет в базах данных антивирусов.

Пока обнаружена только одна из первых модификаций GoSearch22.app, которая не несет серьезного ущерба для пользователей. Однако уже очевидно, что злоумышленники научились создавать нативное вредоносное ПО для устройств с Apple M1.

Неизвестно, какое количество устройств Apple Mac заражено рекламным софтом. Как указывает ресурс Tom's Hardware, который ссылается на данные аналитиков TrendForce, на январь текущего года доля компьютеров Mac на базе Apple M1 составляла около 0,8 процента от общего числа ПК.