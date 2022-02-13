Обнаружен транспортабельный туалет эпохи Римской империи

Невозможно представить свою жизнь без удобного санузла. У римлян было чуточку сложнее с этим вопросом. Но, как свидетельствуют исследования, они смогли "выкрутиться" из ситуации.

Если "природа зовет" ночью, то у нас проблем с этим не возникает: встали с кровати, включили свет или подсветили путь до санузла телефоном. Но, например, в V веке нашей эры римляне еще не имели портативных фонариков или смартфонов, а потому, скажем так, оперативно использовать источник света не получилось бы. Это означает, что путь к домашнему туалету в темноте мог быть немного проблемным. Выход, конечно, нашли – ночные горшки. Но мы узнали об этом только сейчас.

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Римский ночной горшок V века нашей эры / Фото Journal of Archaeological Science Reports

Подробнее об исследовании

Конические горшки (такие, как на картинке выше) были известны историкам давно. Но их считали в большинстве обычными сосудами для хранения продуктов, жидкостей или других вещей. Идея, что эти горшки могут использоваться как туалет появилась тогда, когда их обнаружили в римском общественном туалете. И все же не существовало доказательств, которые бы точно определяли "роль" конического горшка.

Поэтому археологи Кембриджского университета решили подробнее исследовать этот вопрос. Для этого они взяли горшок, который обнаружили на римской вилле в Сицилии. Сосуд датируется V веком нашей эры. Внутри керамического горшка был обнаружен "твердый материал". Что же это может быть? Именно то, о чем вы подумали.

Исследование показало, что на дне горшка полно яиц власоглава человеческого – это нематода из семейства Trichuridae. Проще говоря – обнаружили яйца глистов, которые были отложены 1 500 лет назад. И отложил их власоглав, конечно, в человеческие фекалии, которые в силу естественных причин оказались в сосуде. Это доказывает, что это был именно ночной горшок, говорят исследователи. Вероятно, он ставился под специальный стул с вырезом, на который садился "пользователь".

Что ж, теперь ученые, удостоверившись в верности метода, могут взять образцы из других подобных горшков для исследования. Это позволит сказать, использовались ли такие конические сосуды исключительно как удобный транспортабельный туалет, или у них были и другие "роли".