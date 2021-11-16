Обнаружен самый восточный акведук Римской Империи: где его отыскали

Римская империя, великая держава античности, поражала не только размерами, но и культурой. Архитектура тоже была "сильной" стороной Рима. Кроме многочисленных храмов, дорог и крепостей, "имперцы" прекрасно научились строить акведуки.

Акведук – это в узком понимании водопровод в виде моста или эстакады, по которому вода попадает от источника к населенному пункту. В широком понимании – это водосток для доставки воды. Римское государство славилось своими акведуками, которые уцелели и до наших дней. Их можно было отыскать во многих уголках империи, раскинувшейся от Англии на Западе и до Армении на востоке.

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Римский мир под конец правления Траяна – начало правления Адриана / Фото Roemer.nrw

Что известно о самом восточном акведуке империи

Важность доступа населения к чистой воде была очевидной для руководящих элит Римского государства. Именно поэтому акведуки строились не только на Апеннинском полуострове (современная Италия), но и повсеместно в Империи. Археологи Мюнстерского университета и Национальной академии наук Армении обнаружили, вероятно, самый восточный римский арочный акведук. Он был расположен на территории древней столицы Великой Армении – город Арташат.

Монументальный фундамент – свидетельство недостроенного моста-акведука, построенного римской армией между 114 и 117 годами нашей эры. Тогда Арташат стал столицей римской провинции Армения,

– рассказывают археологи.

Ученые использовали комбинации методов из разных дисциплин, чтобы лучше изучить археологический памятник. Были использованы знания из областей археологии, геофизики, геохимии и археоинформатики.

Территорию Арташату впервые подвергли геомагнитным исследованиям и нанесли на карту любые аномалии. Так была обнаружена "пунктирная линия", которую тщательно изучили с помощью бурения. Оказалось, что это недостроенные или разрушенные опоры акведука.

То, что спору строили римляне, не составляло сомнений – химический анализ отложений показал, что во время работ был использован "типичный римский раствор". Археологи составили карту на основе спутниковых и инфракрасных фотографий, чтобы реконструировать направление акведука.

Император Траян правил до 117 года нашей эры. Археологи считают, что именно при нем возводилось сооружение. Но его преемник, Адриан, покинул Армению и акведук, вероятно, остался недостроенным.