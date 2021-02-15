Астрономы зарегистрировали самый удаленный объект в Солнечной системе
Исследователи зафиксировали новый самый удаленный из обнаруженных космических объект в Солнечной системе. Это малая планета 2018 AG37, которая ранее получила прозвище "FarFarOut". Впервые космическое тело обнаружили в 2018 году, но только сейчас планетологи смогли проследить за ним в телескопы и занести в реестр как жителя нашей звездной системы.
Источник:24 канал
Информация об объекте 2018 AG37 появилась в электронном проспекте Центра малых планет. Малая планета "FarFarOut" имеет вытянутую орбиту, приближается к Солнцу на расстояние 25 астрономических единиц и удаляется от него на 175 а.е.
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Чем особенна планета "FarFarOut"
Подобная траектория ведет к тому, что один год на "FarFarOut" примерно соответствует 1000 лет на Земле. Размеры у 2018 AG37 небольшие. Судя по яркости отраженного солнечного света, диаметр этого космического тела составляет около 400 км (для сравнения, диаметр Луны – 3474 км). Пока ученые предполагают, что это мир льда и камня, но наблюдения за ним еще продолжаются.
- Открытие 2018 AG37
Впервые "FarFarOut" был обнаружен телескопом "Субару" на Гавайях, а наблюдения, которые подтвердили статус объекта, принадлежащего нашей системе, получены благодаря телескопам "Джемини-Север" и "Магелланов". "FarFarOut" пересекает орбиту Нептуна и подвергается сильному гравитационному воздействию от этой планеты. Между тем, наблюдения за объектами на окраине Солнечной системы имеют важное значение.
- Девятая планета?
Около пяти лет назад обнаружены косвенные свидетельства того, что в нашей системе есть массивная девятая планета, которую пока не смогли увидеть в телескопы. Влияние этой "планеты Х" на карликовые тела за орбитой Нептуна могут помочь выявить виновницу, но для этого пока не хватает данных.
Другие важные космические открытия
- Планета пригодна для жизни
Астрономы NASA обнаружили планету с имеющимися признаками пригодности для жизни в ближайшей к нам системе Альфа Центавра (4,37 световых года от нас). Еще неназванная планета пока мало исследована, но судя по полученным данным, она может быть размером с Нептун. Если на этой планете и есть жизнь, то, скорее всего, это микробы в облаках. Ранее специалисты NASA отметили, что исследователям стоит искать жизнь на загрязненных планетах. Имеется в виду, что формы жизни могут потенциально присутствовать на тех планетах, где наблюдается атмосферное загрязнение.
- Почему Бетельгейзе пульсирует
Похоже ученые все же поняли, чем вызвана резкая смена свечения звезды Бетельгейзе, которую многие уже успели записать в космические покойники. Оказалось, что причиной резкого падения свечения звезды могло быть пылевое облако, которое временно закрыло звезду. Вместе с тем ученые несколько уточнили размеры звезды и отметили, что в ближайшее время (в человеческом измерении) смерть звезде не грозит.
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