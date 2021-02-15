Исследователи зафиксировали новый самый удаленный из обнаруженных космических объект в Солнечной системе. Это малая планета 2018 AG37, которая ранее получила прозвище "FarFarOut". Впервые космическое тело обнаружили в 2018 году, но только сейчас планетологи смогли проследить за ним в телескопы и занести в реестр как жителя нашей звездной системы.

Информация об объекте 2018 AG37 появилась в электронном проспекте Центра малых планет. Малая планета "FarFarOut" имеет вытянутую орбиту, приближается к Солнцу на расстояние 25 астрономических единиц и удаляется от него на 175 а.е.

Интересно NASA восстановило канал связи с зондом "Вояджер-2"

Чем особенна планета "FarFarOut"

Подобная траектория ведет к тому, что один год на "FarFarOut" примерно соответствует 1000 лет на Земле. Размеры у 2018 AG37 небольшие. Судя по яркости отраженного солнечного света, диаметр этого космического тела составляет около 400 км (для сравнения, диаметр Луны – 3474 км). Пока ученые предполагают, что это мир льда и камня, но наблюдения за ним еще продолжаются.

Открытие 2018 AG37

Впервые "FarFarOut" был обнаружен телескопом "Субару" на Гавайях, а наблюдения, которые подтвердили статус объекта, принадлежащего нашей системе, получены благодаря телескопам "Джемини-Север" и "Магелланов". "FarFarOut" пересекает орбиту Нептуна и подвергается сильному гравитационному воздействию от этой планеты. Между тем, наблюдения за объектами на окраине Солнечной системы имеют важное значение.

Девятая планета?

Около пяти лет назад обнаружены косвенные свидетельства того, что в нашей системе есть массивная девятая планета, которую пока не смогли увидеть в телескопы. Влияние этой "планеты Х" на карликовые тела за орбитой Нептуна могут помочь выявить виновницу, но для этого пока не хватает данных.

Другие важные космические открытия

Планета пригодна для жизни

Астрономы NASA обнаружили планету с имеющимися признаками пригодности для жизни в ближайшей к нам системе Альфа Центавра (4,37 световых года от нас). Еще неназванная планета пока мало исследована, но судя по полученным данным, она может быть размером с Нептун. Если на этой планете и есть жизнь, то, скорее всего, это микробы в облаках. Ранее специалисты NASA отметили, что исследователям стоит искать жизнь на загрязненных планетах. Имеется в виду, что формы жизни могут потенциально присутствовать на тех планетах, где наблюдается атмосферное загрязнение.

Почему Бетельгейзе пульсирует

Похоже ученые все же поняли, чем вызвана резкая смена свечения звезды Бетельгейзе, которую многие уже успели записать в космические покойники. Оказалось, что причиной резкого падения свечения звезды могло быть пылевое облако, которое временно закрыло звезду. Вместе с тем ученые несколько уточнили размеры звезды и отметили, что в ближайшее время (в человеческом измерении) смерть звезде не грозит.