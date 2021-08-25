Группа Атиры – это астероиды, орбита которых полностью лежит в пределах орбиты Земли. Один из таких астероидов, 2021 PH27, оказался самым быстрым в Солнечной системе. Имея довольно нестабильную вытянутую орбиту, космическое тело делает один оборот вокруг Солнца всего за 113 дней.

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Движение астероида 2021 PH27 вокруг Солнца: смотреть видео онлайн

Подробнее об открытии

Астероид 2021 PH27 был обнаружен доктором Скоттом Шепардом из Института Карнеги на снимках, сделанных астрономами Брауновского университета Яном Делл'Антоноо и Шенмингом Фу 13 августа 2021 года. Его диаметр составляет около 1 километра.

Двигаясь по вытянутой орбите, 2021 PH27 пересекает орбиты Венеры и Меркурия, приближаясь к Солнцу на экстремально близкое расстояние – около 20 миллионов километров. В этот момент поверхность астероида разогревается до 480 градусов по Цельсию.

Ученые считают, что космическое тело происходит из Главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Но по пока неизвестным причинам 2021 PH27 был вытеснен с начальной орбиты и сместился ближе к Солнцу. Здесь гравитация внутренних планет сформировала его сегодняшнюю орбиту.

Также Ученые предполагают, что космическое тело может быть кометой, потерявшей свои летучие вещества.

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Иллюстрация орбиты астероида 2021 PH27 / Фото Sci-news

Действительно ли 2021 PH27 – самое быстрое тело Солнечной системы?

Нет, ведь Меркурий, имея не такую вытянутую орбиту, совершает один оборот вокруг Солнца за 88 дней. 2021 PH27 уступает только ему. Но среди малых тел астероид действительно самый быстрый.

Также следует считать, что межзвездные объекты могут быть быстрее "нашего" астероида.

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Какое будущее у 2021 PH27?

Трудно сказать, ведь информации о теле пока мало. Следует учитывать экстремально вытянутую орбиту, пересечение орбит двух планет и сближение с Солнцем.

Ученые предполагают, что, вероятно, через несколько миллионов лет астероид либо врежется в какую-то из планет (Венера или Меркурий), либо в Солнце.

Также не исключена возможность разрушения астероида гравитацией Солнца и распад его на обломки.

Вполне возможно, что 2021 PH27 вообще будет выброшен с нынешней орбиты гравитацией планет.

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