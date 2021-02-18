Обнародовали рейтинг самых популярных приложений среди украинцев
Эксперты обнародовали свежий рейтинг с самыми популярными приложениями, которыми пользовались украинцы в январе 2021 года. Интересно, что впервые за долгое время Viber уступил лидерскую позицию в пользу Chrome и YouTube.
Источник:TNS Ukraine
Об этом свидетельствует свежий рейтинг, опубликованный исследовательской компанией TNS Ukraine.
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В общем, в январе 2021 года украинцы (уже традиционно) много времени потратили на соцсети и мессенджеры.
Самые популярные приложения среди украинцев / Фото TNS Ukraine
Самые популярные приложения
Первая 10-ка самых популярных приложений среди украинцев выглядит следующим образом:
- Chrome
- YouTube
- Viber
- Gmail
- Google Maps
- Приват24
- Telegram
- Messenger
Вторая часть рейтинга состоит, преимущественно, из украинских мобильных приложений. Как видим, украинцы отдают предпочтение отечественным приложениям интернет-банкинга-monobank, мобильным операторам Vodafone и Киевстар, компании доставки Новая Почта, платформе объявлений Olx и интернет-магазину Rozetka.
Также в рейтинге самых популярных находится государственный сервис услуг Дия.
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