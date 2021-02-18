Эксперты обнародовали свежий рейтинг с самыми популярными приложениями, которыми пользовались украинцы в январе 2021 года. Интересно, что впервые за долгое время Viber уступил лидерскую позицию в пользу Chrome и YouTube.

Об этом свидетельствует свежий рейтинг, опубликованный исследовательской компанией TNS Ukraine. К теме В Киеве случайно запустили новое приложение знакомств The Breakfast В общем, в январе 2021 года украинцы (уже традиционно) много времени потратили на соцсети и мессенджеры. Самые популярные приложения среди украинцев / Фото TNS Ukraine Самые популярные приложения Первая 10-ка самых популярных приложений среди украинцев выглядит следующим образом: Chrome

YouTube

Viber

Gmail

Google Maps

Facebook

Приват24

Telegram

Messenger

Instagram Вторая часть рейтинга состоит, преимущественно, из украинских мобильных приложений. Как видим, украинцы отдают предпочтение отечественным приложениям интернет-банкинга-monobank, мобильным операторам Vodafone и Киевстар, компании доставки Новая Почта, платформе объявлений Olx и интернет-магазину Rozetka. Также в рейтинге самых популярных находится государственный сервис услуг Дия.