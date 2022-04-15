Обмерзший кратер Марса покрыт инеем на новом фото от NASA

Марсианский зонд Mars Reconnaissance Orbiter кружится вокруг Красной планеты и часто фотографирует ее поверхность. На этот раз ему удалось снять обмерзший южный кратер Марса, поверхность которого покрыта инеем.

Согласно заявлению агентства, в ходе научного эксперимента по визуализации с высоким разрешением (HiRISE) на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата NASA (MRO) было получено изображение обмерзшей поверхности планеты.

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Недавняя фотография HiRISE была сделана в южном полушарии Марса в середине зимы. На фото запечатлен кратер, расположенный около 37 градусов южной широты.

Южный склон кратера покрыт ярким инеем из углекислого газа, который кажется голубым на улучшенной цветной фотографии с орбитального аппарата. На снимке виден сухой лед в оврагах и вокруг них на склоне, вырезанном селевыми потоками в теплое время года.



Фото поверхности кратера покрытого инеем / Фото NASA/ University of Arizona/HiRISE-LPL

Несколько слов о зиме на Марсе

Зимы на Красной планете могут быть очень холодными, температура вблизи полюсов падает до минус 195 градусов по Фаренгейту (минус 125 градусов по Цельсию). На поверхности некоторых участков планеты может образоваться слой углекислого инея или сухого льда.

К середине четырехмесячной зимы иней может распространиться от полюсов вниз к средним широтам планет, или около 50 градусов широты, где он начнет таять под теплыми лучами солнца.

Но орбитальные аппараты также могут обнаружить небольшие участки инея на обращенных к полюсу склонах поближе к экватору. В этих местах более низкие температуры, потому что они получают меньше солнечного света, а это значит, что иней из углекислого газа не тает.