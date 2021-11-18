Обломки уничтоженного Россией спутника рассмотрели с Земли

Американская компания Numerica Corp, которая занимается отслеживанием космического мусора, опубликовала снимки обломков советского спутника" Космос-1408", который ранее на этой неделе уничтожили российские военные во время испытания противоспутникового оружия. Изображения космического аппарата и обломков, что остались от него, были получены с помощью наземного оптического телескопа.

Что произошло

В ночь на 16 ноября Россия провела испытания противоспутникового оружия и уничтожила старый советский спутник класса "Целина-Д". Об испытаниях россияне конечно же не предупредили ни США ни других партнеров, а в результате взрыва образовалось более 1500 обломков космического мусора, как представляли потенциальную угрозу для Международной космической станции.

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США обвинили Россию в безответственности и подчеркнули, что такие действия страны являются опасными. Россия же сразу отрицала любую свою причастность к инциденту, однако впоследствии таки признала, что провела испытания. Об успешном уничтожении спутника сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Обломки спутника заметили с Земли

В поле зрения телескопа попали лишь некоторые из более чем 1500 фрагментов аппарата "Космос-1408", который находился в космическом пространстве с 1982 года.

Зафиксированные с Земли обломки спутника / Фото Numerica

После уничтожения спутника американские военные, а также представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагона осудили Россию. И цинично заявила, что уничтожение спутника никоим образом не может повлиять на МКС, поскольку все обломки зафиксированы и отслеживаются (что просто бессмысленно).

По данным нескольких организаций, занимающихся отслеживанием космического мусора, после уничтожения спутника образовалось около миллиона мелких обломков из которых отслеживается лишь 1500 крупнейших.

Испытание противоспутникового оружия уже повлияло на жизнь экипажа МКС. После уничтожения аппарата "Космос-1408" 15 ноября экипаж орбитальной станции был вынужден некоторое время провести в пилотируемых кораблях, поскольку возникла угроза столкновения МКС с обломками. По некоторым данным, МКС пролетает через облако обломков каждые 90 минут, находясь на орбите высотой 400 км от Земли.

Другие угрозы

По данным системы отслеживания космического мусора LeoLabs, фрагменты спутника разбросаны на высоте от 440 до 520 километров. На низкой околоземной орбите высотой 368 километров также располагается модуль китайской орбитальной станции, на которой сейчас находятся три тайконавта. Неизвестно, несут ли опасность китайской станции обломки советского спутника.