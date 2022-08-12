Испытание российского противоспутникового оружия по-прежнему вредит космическим аппаратам

В 2021 году Россия испытала противоспутниковое оружие, разрушив собственный неактивный аппарат на орбите Земли. Инцидент породил массу обломков, которые до сих пор сеют хаос, угрожая деятельности SpaceX и ее спутников Starlink.

Кратко напомним: в 2021 году министр обороны России шойгу официально подтвердил проведение 15 ноября учений по уничтожению старого советского спутника. Тогда рашист уверял, что образовавшиеся обломки не представляют угрозы для МКС и других аппаратов на орбите, однако данные США уже тогда свидетельствовали о другой ситуации.

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Угроза на орбите

Как сообщает SpaceNews, обломки российской противоспутниковой демонстрации теперь сталкиваются с кучей интернет-спутников компании Starlink.

По словам Дэна Олтрогге, главного научного сотрудника компании COMSPOC по оценке спутниковых рисков, 841 спутник Starlink – а это 30 процентов существующей ныне группировки спутников – близко контактировали с обломками российского спутника.

На конференции малых спутников в штате Юта в начале этой недели Олтрогге сказал, что между спутниками Starlink и обломками было более 6000 сближений , хотя, как отмечает SpaceNews, он не сообщил, скольким из них пришлось маневрировать для избежания повреждений.

, хотя, как отмечает SpaceNews, он не сообщил, скольким из них пришлось маневрировать для избежания повреждений. В то время как обломки российских спутников были проблемой еще до запуска последней группы спутников Starlink, новая серия усугубила ее, поскольку, по словам Олтрогге, их орбиты, кажется, совпадают.

Аппараты SpaceX хорошо оборудованы, чтобы иметь возможность маневрировать, поэтому это позволяет избежать многих угроз. Ученый также напомнил об угрозе для Международной космической станции.