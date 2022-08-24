Хорошо, что я ношу ковбойскую шляпу: мужчина рассказал об обломках корабля SpaceX на его ферме
Источник:Futurism
Австралийские фермеры продолжают находить упавшие на землю обломки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Последний владелец ранчо, нашедший такой кусок, кстати, испытывает хорошее чувство юмора.
Ранее 24 канал уже рассказывал о том, что австралийский фермер обнаружил на своем участке обломки неизвестного космического корабля , которые позже пользователи идентифицировали. Оказалось, что на ферму свалились куски корабля SpaceX Crew Dragon.
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Фермер Джордан Гоббс рассказал, что обнаружил прямоугольную металлическую плиту во время очередного обхода скота. Очевидно, что странный кусок является частью упавшего с неба космического корабля. У Гоббса неплохое чувство юмора – он пошутил, что планировал выбросить этот "кусок мусора" в корзину.
Повезло, что я ношу ковбойскую шляпу, но похоже, что мне придется носить мотоциклетный шлем,
– пошутил он.
Однако, проведя некоторые исследования, Гоббс рассказал, что начал задумываться, мог ли мусор, который он нашел у своего поддока в Новом Южном Уэльсе, мог быть куском корабля SpaceX Crew Dragon, вошедшего в атмосферу Земли в начале июля.
Он связался с астрофизиком Австралийского национального университета Брэдом Такером, подтвердившим, что кусок действительно с большой долей вероятности мог быть частью космического корабля Crew Dragon.
Кусок корабля Crew Dragon / Фото abc News
Кусок корабля упал на ферму Джордана Гоббса / Фото abc News
"Дождь" от SpaceX
Буквально через несколько дней после того, как австралийская телекомпания сделала сюжет о упавший с неба кусок и другие случаи, которые произошли в прошлом месяце, житель Снежных гор Нового Южного Уэльса показал фото третьей металлической плиты, которая тоже может быть частью Crew Dragon.
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Капсула, о которой идет речь, Crew-1, была первой капсулой SpaceX. Запущенной в ноябре 2020 года Crew-1 доставил четырех астронавтов на Международную космическую станцию для шестимесячного пребывания, которое закончилось в мае 2021 года.
Ствол капсулы был выброшен перед повторным вхождением в атмосферу Земли – необходимый и запланированный маневр, чтобы помочь кораблю справился со своим путешествием назад. Капсула оставалась на орбите больше года, пока этим летом не упала обратно на Землю.