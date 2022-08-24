Ранее 24 канал уже рассказывал о том, что австралийский фермер обнаружил на своем участке обломки неизвестного космического корабля , которые позже пользователи идентифицировали. Оказалось, что на ферму свалились куски корабля SpaceX Crew Dragon.

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Фермер Джордан Гоббс рассказал, что обнаружил прямоугольную металлическую плиту во время очередного обхода скота. Очевидно, что странный кусок является частью упавшего с неба космического корабля. У Гоббса неплохое чувство юмора – он пошутил, что планировал выбросить этот "кусок мусора" в корзину.

Повезло, что я ношу ковбойскую шляпу, но похоже, что мне придется носить мотоциклетный шлем,

– пошутил он.

Однако, проведя некоторые исследования, Гоббс рассказал, что начал задумываться, мог ли мусор, который он нашел у своего поддока в Новом Южном Уэльсе, мог быть куском корабля SpaceX Crew Dragon, вошедшего в атмосферу Земли в начале июля.

Он связался с астрофизиком Австралийского национального университета Брэдом Такером, подтвердившим, что кусок действительно с большой долей вероятности мог быть частью космического корабля Crew Dragon.



Кусок корабля Crew Dragon / Фото abc News



Кусок корабля упал на ферму Джордана Гоббса / Фото abc News

"Дождь" от SpaceX

Буквально через несколько дней после того, как австралийская телекомпания сделала сюжет о упавший с неба кусок и другие случаи, которые произошли в прошлом месяце, житель Снежных гор Нового Южного Уэльса показал фото третьей металлической плиты, которая тоже может быть частью Crew Dragon.

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Капсула, о которой идет речь, Crew-1, была первой капсулой SpaceX. Запущенной в ноябре 2020 года Crew-1 доставил четырех астронавтов на Международную космическую станцию для шестимесячного пребывания, которое закончилось в мае 2021 года.

Ствол капсулы был выброшен перед повторным вхождением в атмосферу Земли – необходимый и запланированный маневр, чтобы помочь кораблю справился со своим путешествием назад. Капсула оставалась на орбите больше года, пока этим летом не упала обратно на Землю.