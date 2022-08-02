В субботу вечером главная степень ракеты Long March 5B весом 20 тонн начала неконтролируемо спускаться на Землю. Яркий ракетопад даже зафиксировали на камеру. Значительная часть ракеты сгорела в атмосфере над Индийским океаном, но 20-40% ее массы "пережили" жесткое путешествие и достигли поверхности планеты.

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Последствия падения ракеты на Землю

К счастью, в результате падения обломков ракеты на поверхность никто не пострадал, но жители Индонезии и Малайзии сообщают об обнаружении по меньшей мере нескольких обломков, некоторые из которых так велики, что потенциально могли бы навредить жильцам или их домам. Впрочем, пока не сообщается о реальных свидетельствах того, что речь идет именно об обломках китайской ракеты. О находках сообщил известный специалист Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики.

Любопытно! Канадские ученые проверили вероятность смерти от обломков падающей из космоса ракеты.

Неконтролируемое схождение с орбиты применялось при запусках китайских ракет и раньше.

Известно, что после первого пуска Long March 5B в мае 2020 года обломки ракеты упали на территории Кот-д'Ивуара.

После второго, состоявшегося в апреле 2021 года, обломки упали в Индийский океан.

Еще одна ракета подобного типа отправится к станции "Тяньгун" уже этой осенью, пожалуй, в октябре. По словам представителя калифорнийской компании LeoLabs, крайне желательно, чтобы в ходе полета после завершения миссии в баках оставалось немного горючего для контролируемого входа в атмосферу.

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Напомним, что запуск ракеты CZ-5B произошел 24 июля. С ее помощью был доставлен на орбиту модуль космической станции "Вэньтянь" весом 20 тонн и длиной 18 метров, который был успешно подсоединен к находящемуся на орбите основному модулю "Тяньхэ". Строительство Китайской орбитальной станции продолжается.