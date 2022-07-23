Следует отметить, что при совершении предварительных запусков китайские ракеты неоднократно совершенно неконтролируемо падали на Землю. Это вызывало угрозу жизни людей и наносило ущерб.

Не пропустите В NASA объявили срок запуска гигантской лунной ракеты SLS с миссией Artemis 1

Может ли китайская ракета навредить людям?

Ракета Long March 5B достигает 53 метров в высоту, а ее вес составляет более 848 тонн. Прошлый запуск закончился неконтролируемым падением ракеты в Индийский океан, недалеко от Мальдив. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Однако 20 мая 2020 года обломки второй ракеты упали в Африке и разрушили несколько домов местных жителей. К счастью, никто из них не пострадал. Важно заметить, что при падении ракеты Long March 5B на Землю далеко не все ее части сгорают в атмосфере.



Характеристики ракеты Long March 5B варианта CZ-5-540 / Фото 24 канала

Вообще вероятность того, что от обломка ракеты пострадают люди, очень мала. А все потому, что большая часть поверхности Земли покрыта океаном, а огромные части суши не заселены. В то же время, риски падения частей ракеты на заселенные людьми регионы все еще присутствуют, а рассчитать точные места падения не так просто.

Развитие Китайской космической станции

С запуском и размещением модуля "Вэньтянь" космическая станция будет наполовину завершена, но многие ученые-астрофизики переживают, что и этот полет может окончиться неудачно для китайской ракеты.



Схематический вид китайской космической станции "Тяньгун" / Фото 24 канала

Читайте на сайте Телескоп "Джеймс Вебб" нашел галактику почти такую же старую, как и сама Вселенная: уникальные фото

Напомним, что создание Китайской космической станции началось 29 апреля 2021, когда на орбиту подняли центральный модуль. Для полного завершения сборки в общей сложности требуется 11 запусков. Общая масса станции в финале составит 100 тонн.