Ракета носитель "Чанчжэн-5В" – крупнейшая в Китае и создана, в том числе, для программы развертывания новой китайской космической станции. Ожидается, что обломки "Чанчжэн-5В" войдут в атмосферу через 5-7 дней, а место их падения остается точно неизвестным.

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Представляют ли обломки китайской ракеты опасность для людей

Источник CNN

Падение космического мусора в атмосферу с большой вероятностью происходит над крайне малолюдными местами. В основном это происходит над океаном. И хоть шанс пострадать от обломков ракеты действительно очень мал, он все же есть.

Сведение с орбиты станции "Скайлэб", которое произошло более 40 лет назад, доказало, что даже контролируемое падение склонно к значительным погрешностям в расчетах. Что же говорить о падении разгонных блоков и первых ступеней падение которых вообще не контролируемо.

Китай, очевидно, вообще не озабочен тем, что потенциально может нанести непоправимый вред жителям случайных регионов Земли. В прошлом году эта же ракета-носитель "Чанчжэн-5B" вышла из под контроля, развалилась на части и упала на западное побережье Африки. Тогда она стала крупнейшим искусственным объектом, совершившим неконтролируемое падение на Землю с 1991 года. К счастью никто не пострадал, но местные жители обнаружили обломки ракеты недалеко от нескольких поселений.

Когда обломки ракеты упадут на Землю

Траектория движения обломков "Чанчжэн-5В" проходит к северу от Нью-Йорка, над Мадридом и Пекином, а также над южными районами Чили и Велингтоном в Новой Зеландии.

Часть конструкций ступени ракеты-носителя сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные огнеупорные элементы могут достичь земной поверхности.

В худшем случае это будет как крушение небольшого самолета, обломки которого разлетятся на сотни километров. Неизвестно, сколько обломков останется после возвращения ракеты в плотные слои атмосферы, но их будет достаточно, чтобы нанести вред,

– заявил астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже

Ожидается, что обломки ракеты упадут на Землю в промежутке между 7 и 8 мая. Тогда же и станут известны вероятные точки падения.