Объявлено о разработке новой многоразовой ракеты

Многоразовые космические системы долгое время пробовали внедрить в отрасли. Отчасти эта идея воплотилась в программе Space Shuttle, но настоящий расцвет наступил с появлением на рынке запусков ракеты Falcon 9 и космического корабля Dragon. После этого многоразовыми системами заинтересовались все.

На рынке начали появляться все новые компании, которые предлагали новый подход к освоению космоса, используя многоразовые или просто дешевые системы. Но полностью воплотить идею удалось только SpaceX, остальные пока на пути к этому. Стало известно, что к "многоразовому тренду" присоединилась и Южная Корея.

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Корейская многоразовая ракета

Объявлено, что разработкой займется KARI – Корейский институт аэрокосмических исследований. Интересно, что в запросе бюджета на 2022 год не указывалось финансирование этого проекта. Поэтому вполне возможно, что идея пришла совсем недавно. Никаких деталей относительно проекта пока нет: не названы ни четкие сроки, ни практически никакие детали по поводу будущей ракеты. Известно лишь, что будет использована "группа 100-тонных (имеется в виду тяга двигателей, а не их вес – 24 канал) двигателей на жидком топливе".

О замысле объявил член Демократической партии, которая сейчас находится у власти в Южной Корее.

Начиная со следующего года (с 2022 – 24 канал) начнется разработка высокоэффективной многоразовой ракеты со 100-тонными тяговыми двигателями на жидком топливе. Наличие такого высокопроизводительного ракетного двигателя необходимо для успешного выполнения миссий по запуску лунного посадочного модуля до 2030 года и самостоятельного создания Корейской системы позиционирования до 2035 года.

– говорится в заявлении политика.

На основе сказанного можно заключить, что ракету-носитель должны ввести в эксплуатацию примерно в 2028 – 2029 годах. Также известно, что следующие "два года" должны проводить тестирование заявленных двигателей, на что было выделено 10,2 миллиона долларов.

Следует отметить, что такое заявление достаточно смелое для Южной Кореи, у которой пока нет даже "обычной" одноразовой ракеты для запуска собственных спутников на орбиту. 21 октября 2021 года состоялся первый запуск отечественной ракеты-носителя Nuri, который завершился фактической неудачей – из-за некорректной работы третьей ступени макет полезной нагрузки не был выведен на орбиту.