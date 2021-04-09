Основатель Neuralink Маск ранее уже заявлял, что обезьяны смогли научиться управлять компьютером с помощью своего мозга и чипа Neuralink. На этот раз компания провела соответствующую демонстрацию.

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Как проходило исследование

Участницей эксперимента стала 9-летняя обезьянка Пейджер. Ей установили имплантат Neuralink примерно за шесть недель до записи видеоролика.

Сначала обезьянку научили играть в игры с помощью джойстика, за что ее награждали банановым пюре, которое подавали через специальную металлическую трубку. Пока Пейджер играла, Neuralink собирал информацию о работе нейронов мозга и учился передавать информацию о движениях рук.

Первый этап – обучение игре с помощью джойстика: видео

После изучения мозговой активности ученые отключили джойстик от компьютера. Несмотря на это, чтобы получить награду, обезьянка продолжила играть без использования физического контроллера.

Этап второй – джойстик отключен, но Пейджер продолжает играть: видео

После публикации видеоролика Маск написал в Твиттере, что имплантаты помогут парализованным людям публиковать твиты быстрее, чем обычному человеку, набирая текст пальцами на смартфонах. Он также рассчитывает, что в будущем нейроинтерфейсы вернут парализованным людям возможность ходить.

Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Предприниматель также пошутил, что "скоро наша обезьянка будет на Twitch и Discord". Хотя, вполне возможно, что это была не шутка.