Основатель Neuralink Маск ранее уже заявлял, что обезьяны смогли научиться управлять компьютером с помощью своего мозга и чипа Neuralink. На этот раз компания провела соответствующую демонстрацию.
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Как проходило исследование
Участницей эксперимента стала 9-летняя обезьянка Пейджер. Ей установили имплантат Neuralink примерно за шесть недель до записи видеоролика.
Сначала обезьянку научили играть в игры с помощью джойстика, за что ее награждали банановым пюре, которое подавали через специальную металлическую трубку. Пока Пейджер играла, Neuralink собирал информацию о работе нейронов мозга и учился передавать информацию о движениях рук.
Первый этап – обучение игре с помощью джойстика: видео
После изучения мозговой активности ученые отключили джойстик от компьютера. Несмотря на это, чтобы получить награду, обезьянка продолжила играть без использования физического контроллера.
Этап второй – джойстик отключен, но Пейджер продолжает играть: видео
После публикации видеоролика Маск написал в Твиттере, что имплантаты помогут парализованным людям публиковать твиты быстрее, чем обычному человеку, набирая текст пальцами на смартфонах. Он также рассчитывает, что в будущем нейроинтерфейсы вернут парализованным людям возможность ходить.
Предприниматель также пошутил, что "скоро наша обезьянка будет на Twitch и Discord". Хотя, вполне возможно, что это была не шутка.