Основатель Neuralink Маск ранее уже заявлял, что обезьяны смогли научиться управлять компьютером с помощью своего мозга и чипа Neuralink. На этот раз компания провела соответствующую демонстрацию.

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Как проходило исследование

Участницей эксперимента стала 9-летняя обезьянка Пейджер. Ей установили имплантат Neuralink примерно за шесть недель до записи видеоролика.

Сначала обезьянку научили играть в игры с помощью джойстика, за что ее награждали банановым пюре, которое подавали через специальную металлическую трубку. Пока Пейджер играла, Neuralink собирал информацию о работе нейронов мозга и учился передавать информацию о движениях рук.

Первый этап – обучение игре с помощью джойстика: видео

После изучения мозговой активности ученые отключили джойстик от компьютера. Несмотря на это, чтобы получить награду, обезьянка продолжила играть без использования физического контроллера.

Этап второй джойстик отключен, но Пейджер продолжает играть: видео

После публикации видеоролика Маск написал в Твиттере, что имплантаты помогут парализованным людям публиковать твиты быстрее, чем обычному человеку, набирая текст пальцами на смартфонах. Он также рассчитывает, что в будущем нейроинтерфейсы вернут парализованным людям возможность ходить.

Предприниматель также пошутил, что "скоро наша обезьянка будет на Twitch и Discord". Хотя, вполне возможно, что это была не шутка.