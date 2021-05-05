Бывший президент США Дональд Трамп добавил на своем сайте новый раздел, который фактически представляет собой блог на платформе WordPress. Он стилизован под Twitter.

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Что публикуется на новом ресурсе

В блоге размещаются посты Трампа. Пользователи могут подписаться на рассылку уведомлений о новых публикациях как на самой платформе, так и по электронной почте или по номеру телефона.

Заявлено, что читатели могут ставить лайки под постами, но пока эта функция, похоже, не работает.

Также нельзя оставлять комментарии под сообщениями, но можно публиковать их на Facebook и Twitter. Впрочем, пока только Facebook позволяет делиться сообщениями Трампа. Twitter такую ​​возможность ограничивает.

Как правило, совместное использование контента со ссылкой на веб-сайт разрешено, если этот материал не противоречит правилам Twitter,

– сообщили ресурсу The Verge в Twitter.

Несмотря на то, что блог официально был запущен во вторник, в нем есть сообщение Трампа от 24 марта. По данным Fox News, Трамп впоследствии будет непосредственно общаться со своими сторонниками в этом блоге. В нем вероятно появится обратная связь пользователей с бывшим президентом США.

Вполне возможно, что этот блог – не то же, что ранее пообещал Трамп, и нас ждет другая платформа. Однако, никаких данных или подтверждений этому нет.