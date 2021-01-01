Компания Voxon разработала объемный дисплей и научила его взаимодействовать с контроллером Leap Motion, отслеживающим движения рук. Благодаря этому пользователи могут с помощью жестов двигать виртуальные предметы, летящие перед ними и "касаться" их.

Инженеры Voxon объединили дисплей с инфракрасным контроллером Leap Motion, который в реальном времени сканирует пространство над собой и создает 3D-модель руки, которую можно использовать для управления интерфейсом и других приложений, сообщает 24 канал.

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Разработчики создали демо-приложение, в котором дисплей дублирует уменьшенные копии рук пользователя, а также другие объекты, которые можно хватать, подбрасывать или перекладывать из одной руки в другую.

Как работает дисплей и контроллер, видео:

Рабочая зона дисплея составляет 18х18х8 сантиметров, разрешение 1000х1000х200 пикселей, а частота 30 "кадров" в секунду (циклов подъема и опускания пластины). Стоимость устройства составляет 9 800 долларов.

Применение

Контроллер Leap Motion уже использовали для управления виртуальными объектами в воздухе: в середине 2020 года инженеры из компании Ultraleap показали стенд, в котором пользователь управляет движением шарика, подвешенного в воздухе благодаря акустической левитации. Кстати, акустическую левитацию тоже используют для создания прототипов объемных дисплеев с изображениями, которые зависают в воздухе, причем в некоторых прототипах даже есть тактильный отклик.