В своем Twitter премьер-министр Мухаммад бин Рашид Аль Мактум написал: "Треть звезд на небе носит арабские названия, потому что арабы были пионерами в астрономии. Наша миссия – превозносить арабскую цивилизацию".

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Куда отправят аппарат

Первой точкой назначения станет Венера . Аппарат, который стартует в 2028 году, совершит полет вокруг планеты, но пока не сообщается с какой целью.

. Аппарат, который стартует в 2028 году, совершит полет вокруг планеты, но пока не сообщается с какой целью. После этого, используя силу гравитации Венеры и Земли, аппарат разовьет необходимую скорость и полетит к поясу астероидов.

Достигнув пояса в 2030 году, он посетит семь различных объектов.

А в 2033 году аппарат сядет на один из астероидов, который находится в 350 миллионах миль от Земли.

В общем путешествие в 2,2 миллиарда миль должно занять пять земных лет. В случае успеха ОАЭ станут четвертой страной, которая посадит космический аппарат на астероид.

Мы направили взгляд к звездам, потому что наш путь к развитию и прогрессу не имеет границ и ограничений. Сегодня мы инвестируем в грядущие поколения. С каждым новым достижением, которое мы делаем в космосе, мы создаем возможности для молодежи здесь, на Земле,

– говорит Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, правитель Дубая.

Напомним, последней космической миссией ОАЭ был полет зонда "Надежда" к Марсу. Проект обошелся стране примерно в 200 миллионов долларов, опередив марсианские программы Китая и США (NASA) с их аппаратами Тяньвэнь-1 и Perseverance соответственно. Однако, в отличие от двух последних, "Надежда" является орбитальным зондом и не приземлялась на поверхность планеты.