В своем Twitter премьер-министр Мухаммад бин Рашид Аль Мактум написал: "Треть звезд на небе носит арабские названия, потому что арабы были пионерами в астрономии. Наша миссия – превозносить арабскую цивилизацию".
Интересно В основной ленте Instagram появились видео продолжительностью до одного часа
Куда отправят аппарат
- Первой точкой назначения станет Венера. Аппарат, который стартует в 2028 году, совершит полет вокруг планеты, но пока не сообщается с какой целью.
- После этого, используя силу гравитации Венеры и Земли, аппарат разовьет необходимую скорость и полетит к поясу астероидов.
- Достигнув пояса в 2030 году, он посетит семь различных объектов.
- А в 2033 году аппарат сядет на один из астероидов, который находится в 350 миллионах миль от Земли.
В общем путешествие в 2,2 миллиарда миль должно занять пять земных лет. В случае успеха ОАЭ станут четвертой страной, которая посадит космический аппарат на астероид.
Мы направили взгляд к звездам, потому что наш путь к развитию и прогрессу не имеет границ и ограничений. Сегодня мы инвестируем в грядущие поколения. С каждым новым достижением, которое мы делаем в космосе, мы создаем возможности для молодежи здесь, на Земле,
– говорит Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, правитель Дубая.