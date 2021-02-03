Коммерческие суды Дубайского международного финансового центра дополнятся "космическим сектором". Новое учреждение откроют для урегулирования споров, связанных с деятельностью людей и компаний за пределами Земли.

Источник: DIFC Courts

В последние годы Объединенные Арабские Эмираты развернули активную деятельность для закрепления среди авторитетных участников космического сектора, который растет сверхбыстрыми темпами. 1 февраля 2021 года власти ОАЭ объявили о намерении учредить международный "Космический суд", который займется вопросами коммерческого арбитража — урегулированием споров между компаниями, работающими на орбите.

Интересно SpaceX провела испытание Starship SN9: корабль снова взорвался – видео

Как будет работать суд

Арбитражное производство создают при Судах Дубайского международного финансового центра (DIFC Courts). Эта англоязычная судебная система работает в ОАЭ с 2006 года и уже получила признание со стороны компаний, требующих независимого рассмотрения.

Сегодня мы видим появление полномасштабной космической индустрии, включающей трудовые, инфраструктурные и научно-технологические ресурсы. Космический суд – это глобальная инициатива, которая будет развиваться параллельно, позволяя создать сеть юридической помощи для поддержки международных усилий по освоению космоса в XXI веке,

– говорит главный судья DIFC Courts Заки Азми.

Таким образом, все случаи незапланированных сбоев в работе космических аппаратов и предоставлении их услуг, столкновений на орбите и другие споры будет решать в новом коммерческом суде, что не зависит от работы государственных судов и их юрисдикций. Чем ближе полеты первых космических туристов и работа первых космических добывающих предприятий, тем больше вероятность того, что такие ситуации будут появляться регулярно.