Осадки выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат. Также сообщают о дождях вблизи города Аль-Айн и столицы ОАЭ Абу-Даби.

Интересно Китайские ученые изобрели гибкий лед, который можно завязать в узел

Технологии вызова дождя: что известно

По сообщениям синоптиков, происходящее – не удивительное стечение обстоятельств, а результат специальных технологических экспериментов по намеренному засеиванию облаков над территорией ОАЭ.

Интересно, что осадки ожидают и в Катаре – соседней с ОАЭ стране. Дожди там прогнозируют с субботы до середины следующей недели. Дождей в этой стране летом тоже не бывает, а в остальное время года они выпадают лишь считанное количество раз за весь год.

Соответствующие технологии активно разрабатываются дубайской академией Sanad совместно с учеными британского университета в городе Рединг. Испытания проходят с весны этого года в особо жарких и засушливых регионах королевства.

Для засеивания облаков используются специальные дроны, которые вызывают дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений.