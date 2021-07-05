Мы поинтересовались куда движется компания, какие у нее планы и какие новые продукты она готовит для своих пользователей, ведь KIVI отныне не только телевизор. Также мы спросили о кризисе полупроводников, как это повлияло на компанию, и как это отразится на украинских покупателях.

К теме В телевизорах KIVI в Украине теперь доступно 50 бесплатных каналов прямо из коробки

Как вы оцениваете свою целевую аудиторию? Кто эти люди, сколько им лет, чем они занимаются?

Аудитория KIVI достаточно широка. Если говорить о социально-демографических показателях – это мужчины и женщины в равных долях: семейные, которые принимают решение о покупке вместе с родными, со средним доходом. Телевизор для них – семейная покупка, которая должна удовлетворять не только рациональные, но и эстетические потребности, с оптимальным соотношением цена / качество. Телевизор помогает им отдохнуть, является центром домашних развлечений для всей семьи и придает ощущение комфорта в доме.

Некоторые наши покупатели – новаторы, которые увлекаются технологиями и ищут технологическое устройство по оптимальной цене. Принимают решения самостоятельно. Эта аудитория более молодая, до 35 лет.

Вы планируете создавать собственный контент или ограничитесь только каналами? Пользователям следует ожидать фильмы, сериалы или телепередачи эксклюзивно для KIVI – какова ваша программная политика?

Мы предоставляем сразу готовое к использованию решение "из коробки". KIVI выпустила приложение KIVI MEDIA для своих смарт-телевизоров, начиная с линейки 2020 года. В приложении сейчас 50 бесплатных ТВ-каналов, среди которых популярные каналы Sony, которые транслируют фильмы и сериалы:

Sony;

Sony HD;

Sony Sci-Fi;

Sony Turbo.

Команда KIVI выбирала каналы так, чтобы каждый нашел интересное для себя. В KIVI MEDIA есть познавательные, развлекательные, музыкальные, новостные, информационные и региональные каналы.



Библиотека медиаконтента KIVI растет / Фото 24 канала

Впоследствии мы будем расширять контент в разделах "Каналы" и "Фильмы" вместе с партнером – крупнейшим медиасервисом в Восточной Европе – MEGOGO. Интеллектуальная система MEGOGO будет предлагать зрителю релевантный контент – популярный, рейтинговый, самый новый – учитывая его личные предпочтения.

Команда продолжает дорабатывать приложение, чтобы уже в линейке 2021 года было еще больше контента – игр и спорта. Частично сервис всегда будет бесплатным, чтобы пользователь получал контент сразу "из коробки". Подобного предложения нет ни у кого на рынке.

С началом пандемии в мире значительно вырос спрос не только на игровые устройства, вроде компьютеров или консолей, но и на телевизоры. Наблюдали ли вы такую ​​тенденцию в Украине?

Конечно. Рынок телевизоров значительно вырос в 2020 году – примерно на 20-30%. Количество сценариев использования телевизоров увеличилось: теперь это мультимедийный домашний центр для проведения досуга, экран для онлайн обучения, домашних тренировок и игр. Локдаун положительно повлиял на нашу категорию. KIVI отработала год с прибылью. А за почти 5 лет KIVI произвела более 1 миллиона телевизоров. В 2023 году планируем продавать 800 тысяч устройств в год.

Интересно Обзор телевизора KIVI 43U710KB: почему покупка смарт-TV сейчас – действительно хорошая идея

KIVI – международная компания, которая специализируется исключительно на разработке и производстве смарт-телевизоров и ТВ-сервисов. С телевизорами KIVI украинский пользователь прекрасно знаком, а какие сервисы предлагает компания?

Для всех новых телевизоров на Google Android TV, включая модельный ряд 2020 года, KIVI представила приложение KIVI MEDIA. Это приложение – агрегатор лучшего партнерского контента. Кроме расширения разделов Каналы и Фильмы, также планируется коллаборация с топовыми блогерами для съемки видео с упражнениями для домашних тренировок. Каталог видео будет доступен в приложении KIVI MEDIA. Планируем добавить и раздел Игры.



Недавно KIVI представила приложение KIVI MEDIA / Фото KIVI

Чтобы предоставлять пользователям лучший контент в смарт-телевизорах KIVI года выпуска до 2020, недавно мы объявили о стратегическом партнерстве с MEGOGO. Вместе с партнером мы сделали так, чтобы контент MEGOGO сразу на главном экране встречал пользователя, который не привык платить за контент. Тем самым привлекая его внимание и привлекая к лицензионному и качественному контенту.

Недавно бренд представил приложение KIVI MEDIA с 50-ю бесплатными каналами для пользователей. Как дальше планирует развиваться бренд и какие новые продукты следует ожидать украинскому пользователю?

Команда работает над добавлением раздела "Игры". Это значит, что каждый сможет бесплатно играть прямо с телевизора, подключив только геймпад или клавиатуру. Это будут самые популярные игры, вроде Fortnite.

Частично контент всегда будет бесплатным. Сразу после распаковки нового телевизора и подключения его к интернету у пользователя уже будет, что посмотреть и как провести досуг.



Приложение KIVI MEDIA предлагает 50 бесплатных каналов и это не все / Фото KIVI

В разработке также решение, которое поможет пользователям общаться с друзьями в других странах, устраивать деловые встречи. KIVI MEDIA – уникальный сервис на украинском рынке. В инших брендов нет аналогов

KIVI планирует запустить KIVI MEDIA подписку? Какой там будет контент и сколько это будет стоить?

Стратегия на будущие 3 года – научить аудиторию пользоваться легальными медиасервисом. Поэтому KIVI инвестирует в развитие приложения и дает возможность пользоваться частью контента бесплатно.

Не пропустите "Звездные войны" и Marvel: Megogo добавила контент Disney

Мировых производителей задел глобальный дефицит полупроводников, одной из причин которого был повышенный спрос на электронику вследствие пандемии. Как это повлияло на KIVI и стоит ли пользователям ожидать увеличения цены на ТВ?

Дефицит повлиял на всех производителей, это факт. Цены уже выросли. Если не для покупателя пока, то для компаний-производителей – уже да. Впоследствии компании увеличат мощности, рынок стабилизируется. Это произойдет в течение двух лет.