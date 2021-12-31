Латвийский IT-интегратор Tet хорошо известен у себя на родине. В Украине компания также предоставляет широкий спектр услуг благодаря сети своих дата-центров.

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Ранее мы уже рассказывали о том, как устроен ЦОД компании Tet под названием Dattum и проводили экскурсию с подробным описанием всех важных узлов здания. Как именно функционируют объекты, которые обеспечивают работу всего интернета, вы можете прочитать в нашем материале.

О Tet и выходе на рынок Украины

В целом Tet экспортирует 75% своих услуг, а Украина является одним из главных рынков компании. Если в 2020 доля Tet в нашей стране составляла 5%, то в 2021 году уже 8%.

Сначала компания была известной под названием Lattelecom, но впоследствии она трансформировалась и сменила название на Tet. Изменилась и структура с государственной на акционерную, где 51% принадлежит государству, а остальные 49% – шведской компании Telia.

Интересно! Сегодня Tet уже далеко не только телеком-оператор. Компания известна дома также благодаря стриминговому сервису Tet+, который предоставляет уникальную услугу – создание собственного списка каналов в подписке, которые будут интересны именно вам.

На родине компания конкурирует в том числе и с Netflix, предоставляя уникальную услугу подбора каналов "a la carte" и создавая сериалы на собственной студии.



Главный исполнительный директор и глава правления Tet Улдис Татарчук / Фото Tet

Расскажите о первом выходе на украинский рынок. С какими трудностями вы столкнулись и как удалось завоевать первых клиентов?

Мы начали осваивать рынок Украины еще в 2012 – 2013 годах. За это время мы наработали базу и получили важные договоры с первыми клиентами. Но события 2014 года в значительной степени повлияли на наше присутствие в Украине. Многие были уверены, что мы уйдем с украинского рынка за другими европейскими компаниями. Несмотря на все трудности, мы продолжили работу, чем завоевали еще большее доверие существующих клиентов.

Украина очень привлекательная страна для бизнеса. В некоторых сегментах рынка ее рост опережает другие европейские страны, например, в сферах облака и ЦОД. Если в Латвии сегмент ЦОД увеличивается в среднем на 7 – 10% в год, то для Украины мы видим значительные 25%. Украинские компании уже хорошо осведомлены о различных новых инструментах и ІТ-аутсорсе, а также активно используют бизнес-модель OpEx.

Справка! Под OpEx (operational expenditure), операционными расходами, понимаются все те расходы, которые компания не может не нести в режиме своей нормальной деятельности на ее текущем уровне. Сюда входят: аренда (площадей, оборудования), заработная плата, приобретение сырья, амортизация оборудования, страховые и лицензионные выплаты, налоги, реклама, коммунальные услуги. К OpEx относится и оплата услуг всех без исключения специалистов, которые работают в режиме аутсорсинга: уборщики, мастера по ремонту оборудования и зданий, юристы, специалисты по IT.

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Облачные сервисы и диджитализация

Пандемия изменила привычный подход к ведению бизнеса. Если раньше диджитализация была прерогативой только крупных компаний, то сегодня в облако переходит малый и средний бизнес, непременно используя в своей работе разнообразные IT-инструменты.

В один момент IT-инструменты для бизнеса превратились из приложения в необходимость. Что нужно бизнесу для перехода в диджитал?

Облако имеет огромный потенциал и дает значительные выгоды для развития бизнеса. Поэтому все больше предприятий переходят или планируют перейти на облачную инфраструктуру.

Но чтобы извлечь из этого перехода максимум, стоит с должной ответственностью подойти к выбору провайдера облачных услуг. Прежде всего необходимо детально оценить их надежность и изучить возможности, которые они дают. Существует ряд критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе поставщика услуг.

Зачем компаниям переходить в онлайн, что это дает, например, малому и среднему бизнесу?

Переход на дистанционный формат работы внес свои коррективы во все сферы. Например, бизнесу теперь нужно больше внимания уделять вопросу хранения данных и больших массивов информации. Чтобы хранить их в офисе, нужны постоянные значительные инвестиции для обновления оборудования, техобслуживания и работы персонала. Такая схема работает в трех случаях.

Первый, когда данных мало, а простои в связи с аварией или иной непредвиденной ситуацией никак не влияют на процесс производства и продажи компании.

Также такая схема хранения информации возможна, если предприятие ограничено законодательством или спецификой данных, и нет возможности отдать этот процесс на аутсорс.

И третий случай, это когда предприятие имеет частные причины не передавать данные на хранение третьему лицу.

Сегодня в Украине мы наблюдаем такую ситуацию: часть предприятий все еще хранят данные у себя, другие – следуют трендам рынка и переходят на гибридные или полностью виртуализированные решения. Такая тенденция будет усиливаться. И тому есть веские причины.

Облако является универсальным решением для малого и среднего бизнеса, а также стартапов. Размещая свои данные на виртуальном сервере, предприятия смогут сокращать расходы. Им больше не нужно будет обновлять физическое оборудование, которое стареет каждый год, а также искать время и команду для его обслуживания.

Кроме экономии финансов и электричества, договоров SLA, качества обслуживания предприятия получат еще и гибкость использования облака. Они могут вносить любые изменения в настройки и получать доступ к данным из любой точки мира, без привязки ко времени и месту.

Размещение данных в ЦОД – это первый шаг к работе с виртуальным сервером. Этот сценарий подходит для различных типов компаний, независимо от их размера и специфики работы. В случае законодательных ограничений предприятия могут использовать гибридные модели: размещать часть инфраструктуры у себя или ЦОД, а часть – в облаке.

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Кому вообще нужна диджитализация и какой она должна быть?

Диджитализация имеет четкую цель – удовлетворение потребностей и запросов клиентов, а также снижение возражений. Это позволяет бизнесу улучшить эффективность и перейти на новый уровень, повышает лояльность клиентов к бренду и дает новые инструменты для развития. Кроме того, предприятия могут сократить расходы на маркетинг, улучшить конверсию продаж и повысить уровень конкурентоспособности.

Пандемия и глобализация в значительной степени влияют на скорость перехода компаний в онлайн. Благодаря диджитализации бизнесы имеют доступ к данным из любой точки мира, а использование цифровых инструментов позволяет им быстро адаптироваться под новые реалии деятельности. В результате бизнес получает лучшее взаимодействие с клиентами, расширение географии влияния, а также инструменты продажи и позиционирования компании на рынке.