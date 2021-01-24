Американский производитель компьютерного оборудования NZXT и бренд RTFKT показали крайне непривычные кроссовки. Они похожи на мини-ПК и, скорее всего, их нельзя обуть.

Особенности необычных кроссовок

Обувь от NZXT выполнена в белом цвете с черными вставками. Внутри можно увидеть нечто, похожее на внутренности ПК, снаружи сверху расположен небольшой экран, на котором могут отображаться различные изображения, а сбоку есть имитация флагманской видеокарты GeForce RTX 3080. Не обошлось и без подсветки.

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Студия RTFKT известна тем, что занимается производством коллекционных кроссовок для известных личностей в сфере развлечений, гейминга и киберспорта. Что касается данной модели кроссовок, пока непонятно, выйдут ли они в свободную продажу или же это единственный экземпляр.