Производитель видеокарт Nvidia в своей будущей новинке GeForce RTX 3060 собирается замедлить работу устройств в случае майнинга ими криптовалют. Все для того, чтобы майнеры не раскупили новые видеокарты и не создавали дефицита на долгие месяцы.

Для майнеров компания готовит специальные ускорители, которые будут предназначены исключительно для добычи криптовалют.

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Чего стремится компания

Выпуская 25 февраля GeForce RTX 3060 мы делаем важный шаг, чтобы гарантировать, что графические процессоры GeForce окажутся в руках геймеров,

– говорится в заявлении компании.

В Nvidia объяснили, что программные драйверы RTX 3060 способны определить, что их используют для майнинга криптовалюты Ethereum, и снизить производительность примерно на 50 процентов. Таким образом использование именно этого оборудования станет невыгодным.

Для криптовалюты Nvidia предложит специально предназначенное для этих задач устройство – CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Оно не просчитывает графику, не имеет видеовыходов и оптимизировано именно для добычи криптовалюты.

Ожидается, что продажа базового устройства начнется в первом квартале 2021 года, а варианты с более высокой производительностью поступят на рынок во втором квартале.