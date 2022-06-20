NVIDIA заявила, что ее бизнес вне политики: компания не уйдет с российского рынка

NVIDIA прокомментировала российскому изданию ситуацию на рынке, заявив, что не покинет его, поскольку ее бизнес "вне политики". Компания не только разрешает поставки, но и поддерживает деятельность исследовательского центра.

Стоит отметить, что в марте компания из-за санкционного давления прекратила собственные продажи своих продуктов на территории страны агрессора. Ее доля на рынке была крайне незначительной – большинство поставок приходилось на сторонних вендоров. Поэтому вряд ли пользователи это почувствовали. Однако идти дальше компания отказывается.

Ранее Известный производитель видеокарт NVIDIA прекращает продажу своих продуктов на территории России

NVIDIA продолжает деятельность

В NVIDIA говорят, что не препятствуют и не контролируют поставки продукции на основе технологий компании .

. Решения поставлять в Россию видеокарты принимает каждый из вендоров самостоятельно, среди них: HP, Dell, Lenovo, Asus, Gigabyte, MSI и другие компании, некоторые из которых ранее объявляли о выходе с рынка.

Аналогичное правило распространяется и на глобальные сервисы, такие как AWS от Amazon и Unreal Engine от Epic Games, тоже зависящие от разработок NVIDIA.

Бизнес NVIDIA — вне политики, насколько это возможно, и мы никогда не заявляли о выходе. В то же время остановлены поставки продуктов, выпускаемых непосредственно под брендом NVIDIA: видеокарты Founders Edition, ТВ-приставки Shield, а также решения NVIDIA для профессионального и корпоративного рынков,

– заявили в российской пресс-службе NVIDIA.

Представитель одного из партнеров NVIDIA сообщил источнику, что в России заработали "альтернативные каналы поставки" продукции компании. В результате российские ретейлеры продолжают получать партии видеокарт по ценам, которые все еще может позволить себе население.

Работать продолжает и местный Центр разработок, который компания не планирует закрывать. Там работает несколько сотен человек, занимающихся проектами, связанными с машинным обучением и тестированием технологий. Один из работников рассказал, что компания не только не планирует сокращений, но даже нанимает новых специалистов.

Ранее в сети ходили слухи, что Центр разработок в России закроют, потому что якобы именно для этого NVIDIA открывает новый центр разработок в Ереване, столице Армении. Однако в компании этому возразили. Там объясняют, что некоторые работники действительно решили перебраться в Ереван, однако остальные продолжают работать в старом офисе.