На фоне бума майнинга и тотального дефицита GPU прошел слух, что Nvidia будет возвращать в продажу старые видеокарты — в частности, GTX 1050 Ti. Этот среднеуровневый видеоадаптер впервые увидел свет в 2016 году.

Компания Nvidia пытается придумать, как избежать дефицита видеокарт на рынке, в том числе новых GeForce RTX 3060. Похоже, она нашла один выход, который позволит хотя бы части игроков получить видеокарты – тем, кто не гонится за высокими характеристиками.

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Слухи подтверждено

Некоторые крупные американские розничные продавцы, такие как Newegg, начали получать новые партии GTX 1050 Ti, которые доступны по цене от 180 долларов (около 5013 гривен). Это дороже, чем на старте продаж (140 долларов), однако в условиях дефицита это все еще хорошая цена, поскольку остатки предыдущих партий GTX 1050 Ti продают дороже 400 долларов из-за большого спроса.



Цены на GeForce GTX 1050 Ti GPUs в магазинах / Фото TechPowerUp

Большой плюс такой видеокарты в том, что она не подходит для выгодного майнинга Эфира, поскольку для этого нужно 5 или более гигабайт видеопамяти, а GTX 1050 Ti может похвастаться лишь 4 гигабайтами.

При этом такой GPU способен "тянуть" многие современные игры в разрешении 1920х1080, пусть и на низких настройках графики. Это снова делает такой видеоадаптер неплохим базовым игровым решением.