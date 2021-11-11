Nvidia представила суперкомпьютер, который умещается на ладони

Компактность– одна из тех характеристик, за которыми производители гонятся с тех пор, как появились первые компьютеры. Мощные машины требуют места для установки соответствующего оборудования, ведь малогабаритные корпуса физически не могут вместить большое количество комплектующих. Nvidia заявляет, что смогла найти баланс между двумя показателями. Свое устройство она называет "суперкомпьютером".

Jetson AGX Orin, так называется новый продукт компании, компактнее, чем любой другой миникомпьютер. Основан он на SoC с GPU Ampere – собственной разработке Nvidia.

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Характеристики Jetson AGX Orin

Как заявляет производитель, это "самый маленький, самый мощный и энергоэффективный суперкомпьютер с искусственным интеллектом для робототехники, автономных машин, медицинских устройств умного города, логистики, розничной торговли, обслуживания, сельского хозяйства и других форм встроенных вычислений. По сравнению с прошлой моделью, Jetson AGX Xavier, клиенты получат шестикратное увеличение производительности.

Производительность Jetson AGX Orin достигает 200 TOPS, что аналогично серверу с дискретным GPU, но этот ПК умещается на ладони.

Его размеры составляют всего 100х100х87 миллиметров.

Сердцем служит однокристальная система с 12 процессорными ядрами Cortex-A78AE с частотой 2 ГГц и GPU Ampere с частотой 1 ГГц и 2048 ядрами CUDA.

с частотой 1 ГГц и 2048 ядрами CUDA. Также суперкомпьютер получил 32 гигабайта оперативной памяти LPDDR5 с пропускной способностью 204,8 гигабайта в секунду и 64 гигабайта флэш-памяти eMMC 5.1.

с пропускной способностью 204,8 гигабайта в секунду и eMMC 5.1. Устройство поддерживает до шести камер с 16 полосами MIPI CSI-2.

Умеет кодировать видео 4K при 60 кадрах в секунду (два потока), декодировать видео 8K при 30 кадрах в секунду.

Также есть пять портов RJ45, четыре из которых имеют скорость 10 гигабит в секунду, четыре порта USB 2.0, есть DisplayPort 1.4 a, четыре узла UART, три SPI, четыре I2S, восемь I2C, два CAN, DMIC, DSPK и контакты GPIO.

Мощность колеблется в пределах от 15 до 50 ватт.

AGX Orin поддерживает Nvidia Clara Holoscan – новую вычислительную платформу для индустрии здравоохранения. Новинка будет доступна разработчикам в начале следующего года.

Это не единственная разработка на рынке компактных компьютеров. Компания Minisforum, например, готовит еще один очень мощный миниатюрный ПК с 12-ядерным процессором и дискретной видеокартой. В максимальной конфигурации он имеет размеры 166х158х67 миллиметров.