Jetson AGX Orin, так называется новый продукт компании, компактнее, чем любой другой миникомпьютер. Основан он на SoC с GPU Ampere – собственной разработке Nvidia.

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Характеристики Jetson AGX Orin

Как заявляет производитель, это "самый маленький, самый мощный и энергоэффективный суперкомпьютер с искусственным интеллектом для робототехники, автономных машин, медицинских устройств умного города, логистики, розничной торговли, обслуживания, сельского хозяйства и других форм встроенных вычислений. По сравнению с прошлой моделью, Jetson AGX Xavier, клиенты получат шестикратное увеличение производительности.

Производительность Jetson AGX Orin достигает 200 TOPS, что аналогично серверу с дискретным GPU, но этот ПК умещается на ладони.

Его размеры составляют всего 100х100х87 миллиметров.

Сердцем служит однокристальная система с 12 процессорными ядрами Cortex-A78AE с частотой 2 ГГц и GPU Ampere с частотой 1 ГГц и 2048 ядрами CUDA.

с частотой 1 ГГц и 2048 ядрами CUDA. Также суперкомпьютер получил 32 гигабайта оперативной памяти LPDDR5 с пропускной способностью 204,8 гигабайта в секунду и 64 гигабайта флэш-памяти eMMC 5.1.

с пропускной способностью 204,8 гигабайта в секунду и eMMC 5.1. Устройство поддерживает до шести камер с 16 полосами MIPI CSI-2.

Умеет кодировать видео 4K при 60 кадрах в секунду (два потока), декодировать видео 8K при 30 кадрах в секунду.

Также есть пять портов RJ45, четыре из которых имеют скорость 10 гигабит в секунду, четыре порта USB 2.0, есть DisplayPort 1.4 a, четыре узла UART, три SPI, четыре I2S, восемь I2C, два CAN, DMIC, DSPK и контакты GPIO.

Мощность колеблется в пределах от 15 до 50 ватт.

AGX Orin поддерживает Nvidia Clara Holoscan – новую вычислительную платформу для индустрии здравоохранения. Новинка будет доступна разработчикам в начале следующего года.

Это не единственная разработка на рынке компактных компьютеров. Компания Minisforum, например, готовит еще один очень мощный миниатюрный ПК с 12-ядерным процессором и дискретной видеокартой. В максимальной конфигурации он имеет размеры 166х158х67 миллиметров.