Сообщается, что игровой процесс сталкивается с постоянными притормаживаниями и другими проблемами. Именно поэтому компания NVIDIA и советует удалить последнее обновление.

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Какое обновление поломало систему

На официальном форуме поддержки производителя видеокарт появилось сообщение с рекомендацией пользователям, заметившим снижение производительности в играх, попытаться удалить обновление Windows 10 KB5000842.

Стоит отметить, что в комментарии упоминается мартовский патч, однако те же проблемы, похоже, присутствуют и в накопительном обновлении KB5001330. В любом случае, решение, очевидно, состоит в удалении того обновления, которое вызвало проблемы.

Но не только владельцы оборудования NVIDIA столкнулись со снижением производительности. Пользователи видеокарт AMD тоже сообщают об аналогичных ситуациях на их компьютерах.

Как удалить нестабильное обновление

К счастью, удалить обновления не так сложно. Это можно сделать в настройках вашего компьютера.

Для этого переходим в раздел "Обновление и защита" и выбираем пункт Windows Update. Далее нужно нажать кнопку "Просмотреть журнал обновления". Затем в подпункте "Удалить обновления" выбрать KB5001330 (или KB5000842), нажать правую кнопку мыши и выбрать "Удалить". Затем следует перезагрузить компьютер.

Стоит также учитывать, что при удалении накопительного обновления исчезают и все патчи безопасности, и другие исправления, которые входят в его состав. Однако это, судя по всему, единственный выход. Сама Microsoft пока не предложила решение проблемы.