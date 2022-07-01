NVIDIA перестала продавать лицензии российским компаниям: какими будут последствия

Американский производитель графических процессоров, видеоадаптеров и программного обеспечения NVIDIA остановил продажу новых лицензий российским компаниям. Рассказываем, как это повлияет на местный рынок или то, что от него осталось.

Компания прекратила собственные продажи своих продуктов на территории России в марте. Однако, судя по ее риторике, сделала это не по собственной воле и моральным принципам, а из-за санкционного давления. Об этом свидетельствует то, что производитель не препятствует поставкам своей продукции через сторонние компании. Более того, в российской пресс-службе NVIDIA вообще заявили, что ее бизнес "вне политики", а потому компания продолжит поддерживать в стране те части бизнеса, которые возможно в условиях санкций, и не уйдет с рынка агрессора.

Интересно NVIDIA заявила, что ее бизнес вне политики: компания не уйдет с российского рынка

Что теперь

Согласно новым данным, публикуемым российскими пропагандистскими СМИ, NVIDIA перестала продлять старые и продавать новые лицензии на софт для облачного гейминга российским компаниям.

Программное обеспечение компании позволяет оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно.

Имеющиеся лицензии компания не блокирует, вероятно рассчитывая вернуться к работе с оккупантами.

Для тех компаний, которые используют систему NVIDIA, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Если раньше можно было снабжать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь только двоих.

Однако это не самое страшное, что ждет россиян без лицензии на софт NVIDIA. Без них нарушится работа суперкомпьютеров Яндекса, Сбербанка и оператора МТС. Те традиционно поспешили заявить, что все в порядке:

В МТС говорят, что на работу их суперкомпьютера решение NVIDIA не влияет.

В Яндексе – что суперкомпьютеры компании "продолжают работать в стандартном режиме".

Сбербанк от комментариев отказался.

Неясно, на какие периоды NVIDIA выдает свои лицензии – на месяц или на год вперед. В любом случае рано или поздно они закончатся и тогда станет понятно, как пострадали компьютеры этих компаний.